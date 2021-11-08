Gram altın rekor tazeledi

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatının son iki ayın zirvesine çıkması sonrası gram altın rekorunu 569 liraya taşıdı.

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ABD Doları’nın önde gelen para birimleri karşısında değer kaybetmesi sonrası uluslararası piyasalarda spot altın 1821 dolara kadar çıkarak 7 Eylül’den bu yana görülen en yüksek seviyesini test etti. Ons, gün içinde 1818-1920 aralığında seyretmeye devam ediyor.

Analistler ayrıca Hindistan’ın fiziki altın talebindeki toparlanmanın altın fiyatına destek verdiğini ifade ediyor.

Yurtiçi piyasada haftaya 566 liradan başlangıç yapan gram altın tarihi rekorunu 569 liraya taşımış durumda.

Güne 925 liradan başlayan çeyrek altın ise gün içinde 930 liraya kadar ulaştı. Çeyrek geçen haftayı da 928 lira seviyesinden kapatmıştı.

Kapanışa doğru dolar/TL 9,73 seviyesinde hareket ederken, avro/TL ise 11,27’de.