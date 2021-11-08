Gül’den Soylu’ya gönderme: Hukuk önden yürüsün

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya göndermede bulundu: ”‘Biz yapalım hukuk arkadan gelsin’ değil, ‘Hukuk önden yürüsün biz ona göre kendimizi ayarlayalım’ anlayışı içerisindeyiz.”

26 Ekim’de kadın muhtarlara seslenen Soylu, metruk binalarda uyuşturucu kullanıldığını belirterek “Muhtarlarımız ‘Mahkeme kararı var, yıkamayız’ diyorlar. Arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin” demişti.

‘Bizim rehberimiz hukuk’

Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu’nda konuşan Gül, şunları söyledi: “İnsan için yaşamak hakkını anlamlı kılan insan onuruna saygının mütemadiyen korunmasıdır. Doğuştan gelen hak ve özgürlüklerin tanınmasıdır. İnsanın istediği gibi inanması, inandığı gibi yaşayabilmesidir. Hukukun işlevi, bütün bu hakları koruması, en asli görevidir. Bizim için de siyaseti anlamlı kılan, insanı hak ve özgürlükleriyle yaşatmaktır.”

Geçmişten ders çıkarmanın gerektiğini, hukuk devleti ilkesinin demokrasi açısından hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Gül şöyle devam etti: “Bizim rehberimiz hukuktur, bizim rotamız hukuktur, bizim kılavuzumuz hukuktur. ‘Biz yapalım hukuk arkadan gelsin’ değil, ‘Hukuk önden yürüsün biz ona göre kendimizi ayarlayalım’ anlayışı içerisindeyiz. Bu inanç ve kararlılıkla, sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hukuk devletinden ve hukuka bağlılıktan bir milim sapmadan, ödün vermeden hedeflerimize yürüme kararlılığındayız.”