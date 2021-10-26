Soylu’nun ‘uyuşturucuyla mücadelesi’: Mahkeme kararını beklemeyin metruk binaları yıkın

Muhtarlara seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, metruk binalarda uyuşturucu kullanıldığını belirterek “Muhtarlarımız ‘Mahkeme kararı var yıkamayız’ diyorlar. Arkadaş sen gece yık mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin” dedi.

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Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi’nde gerçekleştirilen ‘Kadın Muhtarlar Derneği 3’üncü Genel Kongresi’ne katıldı.

Burada konuşan Soylu, şunları kaydetti: “Yıl 2017 Türkiye’de uyuşturucuya bağlı doğrudan ölümlerin sayısı 941 kişi. Şimdi bu sayı 314’e düştü. Bu ortak mücadelemizin sonucudur. 110 bin metruk bina vardı biz bunun 75 bininden fazlasını yıktık. 15 binini de restore ettik. Geriye 15 bin bina kaldı. Muhtarlarımız ‘Mahkeme kararı var yıkamayız’ diyorlar. Arkadaş sen gece yık mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin.

O bina orada durdukça o binada uyuşturucu kullanılıyor. O binada asayişsizlik yapılıyor. Gece yarısı dozer gelsin, yıksın. Kim yıktı biz nereden bilelim ya? Biz de sabahleyin bu metruk binanın oradaki molozunu kaymakamlık valilik olarak toplayalım. Biz bunu yaptık yapmaya devam ediyoruz. Metruk binalardan mahkemelerimizi kurtarmak zorundayız.”