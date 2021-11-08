Lube Ayar’ın kovulmasının perde arkası: MİT Fatih Altaylı’yı Ankara’ya çağırmış

Gazeteci Lube Ayar, eski MİT Kontrterör Daire başkanı Mehmet Eymür’ün kendisine HaberTürk’ten kovulmasının perde arkasını anlattığını söyledi. Ayar’ın aktardığına göre Eymür kendisine şöyle dedi: “Eski MİT müsteşar yardımcısı Mikdat Alpay, Fatih Altaylı’yı Ankara’ya çağırmış ve senin kovulmanı bizzat istemiş.”

Eymür ayrıca basının baş köşelerinde hala MİT’in ‘serpiştirdiği’ isimlerin de olduğunu belirterek, “MİT’in olur vermediği gazetecinin önemli görevlere gelmesi imkansız” demiş.

Twitter hesabından açıklama yapan Ayar şunları kaydetti:

Tam uyuyacaktım ki aklıma iki gündür okuduğum ve izlediğim Mehmet Eymür röportajları geldi.. Dedim ki, “Ben de kendisiyle olan unutulmaz anımı anlatayım, belki bazı parçaların birleşmesine katkım olur.”

Bundan 4-5 yıl önce bir gazeteci beni aradı ve ‘Mehmet Abi seninle görüşmek istiyor’ dedi. Bahsi geçen Mehmet Abi’nin Mehmet Eymür olduğunu anlayınca çok şaşırdım. Ama pek umursamadım da.. Sonra telefonlar sıklaştı, birkaç gazeteci daha aynı notu iletince endişe ettim biraz!

dedi. Bahsi geçen Mehmet Abi’nin Mehmet Eymür olduğunu anlayınca çok şaşırdım. Ama pek umursamadım da.. Sonra telefonlar sıklaştı, birkaç gazeteci daha aynı notu iletince endişe ettim biraz! Gazetecinin verdiği numaraya mesaj attım. Mesaj düşer düşmez Mehmet Eymür aradı ve, “Sizinle acil görüşmemiz lazım, evime gelebilir misiniz?” dedi. “Evinizde rahatsız etmeyeyim” dedim. “Eşim ve kızım da burada endişelenmeyin. Üstelik yaşlı ve hastayım, lütfen eve gelin” dedi.

dedi. dedim. dedi. Bir gazeteci için merak duygusunun ne yenilmez bir şey olduğunu bilemezsiniz! Kaldı ki emekli (emeklilik mümkünse tabii) bir MİT’çinin aradığını hesaba katarak, “Kendi güvenliğimle ilgili bilmem gereken bir şey mi var acaba?” diye de düşündüm.

Kovulma gerekçesi ‘MİT’ten MİT’çiye Belaltı Rapor‘ manşeti

Gittiğimde Mehmet Eymür beni eşi Janset Hanım ve kızıyla karşıladı. Bir süre birlikte oturduk, sonra onlar odadan çıktılar. Mehmet Bey nihayet konuya girdi, “ Habertürk’ten niçin kovulduğunuzu biliyor musunuz?” diye sordu. Şaşkına döndüm, çünkü aklımın ucundan geçmemişti bu!

diye sordu. Şaşkına döndüm, çünkü aklımın ucundan geçmemişti bu! Habertürk’te yayımlanan bir manşetimi gösterdi. “Sanırım ben hastanedeyken yazmışsınız, bu yüzden o dönem kaçırmışım bunu” dedi. Haberim, eski MİT Müsteşar Yardımcısı Mikdat Alpay hakkında yazılmış bir istihbarat raporuydu. Ve manşet şöyleydi: “MİT’ten MİT’çiye Belaltı Rapor”

Alpay Altaylı’yı Ankara’ya çağırdı

“Ben bu yüzden kovulmadım ama aylar sonra Fatih Altaylı ile tatsızlık yaşadığım için kovuldum” dedi. “E sen öyle sanmışsın!” diye cevap verdi ve ekledi; Mikdat Alpay, Fatih Altaylı’yı Ankara’ya çağırmış ve senin kovulmanı bizzat istemiş. Altaylı da ona şu cevabı vermiş;

dedi. diye cevap verdi ve ekledi; Mikdat Alpay, Fatih Altaylı’yı Ankara’ya çağırmış ve senin kovulmanı bizzat istemiş. Altaylı da ona şu cevabı vermiş; “Şimdi kovarsam anlar ve ortalığı da ayağa kaldırır, bana biraz zaman verin, onu bezdiririm kendisi istifa eder!” Tabii beni pek tanımadığı için ne kadar inatçı olduğumu da bilmiyor! 6 ay boyunca haberlerim yayınlanmadı ve aynı binada Altaylı’yla bir türlü görüşemedim.

Tabii beni pek tanımadığı için ne kadar inatçı olduğumu da bilmiyor! 6 ay boyunca haberlerim yayınlanmadı ve aynı binada Altaylı’yla bir türlü görüşemedim. Sebebini anlamasam da artık istenmediğimin farkındaydım elbette ama neler döndüğünü bizzat Altaylı’dan duymadan istifa etmemeye yeminliydim, etmedim de! Bir süre sonra saçma sapan bir olayı bahane edip çıkışımı verdiler. O sinirle bütün binayı gezdim Altaylı’yı buldum.

Yazı işleri müdürlerinin yanında kendisine, “Yazıklar olsun size!” deyip binadan ayrıldım. Meslek hayatımın en büyük hatası onu adam yerine koymaktır zaten! Neyse.. Mehmet Eymür’e de bunu anlattım. Ama açıkça görüldüğü üzere Eymür haklıydı.

MİT’in adamları basında hala baş köşelerde

Eymür, “Mikdat Alpay, sana ve gazetene tazminat davası açmış, bu haber yüzünden senin cebinden bir kuruş çıktıysa, hemen bir karşı dava açacaksın, beni de şahit yazacaksın. Çünkü senin haber yaptığın raporu da ben yazdım!” dedi.

dedi. Şöyle devam etti Eymür, “İyi bir gazetecisin. Fakat korkarım artık senin medyada bir görev alman mümkün değil. Çünkü Mikdat’ın MİT’teki görevi medyadır. Hala onun serpiştirdiği adamlar basında baş köşelerde. Bu adamlar yaşadığı sürece sen bu mesleği unut!”

MİT’in olur vermedikleri önemli yere gelemez