Fatih Polat: Eymür’ün söyledikleri ve söylemediklerinde iki önemli nokta

Öncelikle karşımızda Türkiye tarihinin herhalde bugüne kadar basına en çok konuşan hatta bir dönem bunun için site de (atin.org) kurmuş bir isim var. Bazı dönemler daha az konuşan, bazı dönemlerde bir süre susan ama genel olarak anlatmayı seven bir isim.

Eymür’ün “Başka türlü konuşma imkanı yoksa işkence olabilir” sözleri ve kendisinin de yapmış olduğu itirafı, demokratik bir hukuk rejiminde kuşkusuz yargılanmayı gerektirir. Ancak Eymür, işkencenin günümüz Türkiye’sinde de hem gözaltında hem de sokakta süren bir devlet pratiği olduğunu gayet iyi bildiği için bu konuda rahat konuşuyor.

Eymür’ün son söyleşisinde söyledikleri ve söylemediklerine bakıldığında ise iki önemli nokta dikkati çekiyor. Aydınlık’ın ‘Çiller Özel Örgütü’ bağlamındaki iddialarından bağımsız da düşünülse, geçmişte Dönemin Başbakanı Tansu Çiller ve eşiyle yakın bir isim olan Eymür, bugün “Devlet görevlileri 18 kişiyi para için öldürdü; Çiller cinayetleri biliyordur” diyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da AKP’nin kilit isimlerine dair olumsuz tek bir cümle söylemiyor. Burada bir parantez açarak tarihe bir not düşelim. Eğer Eymür, Erdoğan’ın ve partisinin iktidarı kaybettiği bir dönemin ardından yeni bir söyleşi verirse orada Erdoğan iktidarı bakımından da eleştirel konuşmaya başladığını görebiliriz.

Fatih Polat’ın yazısı