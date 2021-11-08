14 yaşındaki çocuğu vurduran babası çıktı

Konya’da silahlı saldırıya uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğunu, babası Ali E.’nin vurdurttuğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Önceki cumartesi M.E., annesi R.H.’nin çalıştığı kafede bir kadın tarafından tabancayla bacağından vurulmuştu.

Saldırgan kaçarken yoldan geçen 72 yaşındaki M.Ö.’yü de ayağından yaralamıştı.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kadının Nalçacı Caddesi’nde kendisini bekleyen sahte plakalı minibüsle bölgeden uzaklaştığını belirledi. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kadının, saldırıdan önce yakındaki bir caminin tuvaletine girdiğini, kıyafet değiştirip tanınmamak için yüzünü kapatarak siyah başörtüsü ve uzun pardösü giydiğini saptadı.

Şüphelinin, 15 suçtan kaydı bulunan Ayşenur B. olduğu tespit edildi.

Polis, yaralanan M.E. ve annesi R.H.’nin ifadesine başvurdu. M.E.’nin annesi R.H., boşandığı Ali E.’nin kendisini ve kızını sürekli ölümle tehdit ettiğini, daha önce kızını kaçırdığını anlattı.

Soruşturmayı bu yönde sürdüren ekipler, baba E.’nin, Ayşenur B. ile arkadaş olduğunu saptadı. Babanın evine operasyon düzenleyen ekipler, 36 suçtan kaydı olan Ali E. ve evin deposuna saklanan Ayşenur B.’yi gözaltına aldı.

Polisin saldırı sonrası Ayşeur B.’nin kaçmasına yardım eden Hüseyin Ç.’yi de evin dışında yakaladı. 16 suçtan kaydı ve hakkında yakalama kararı olduğu belirlenen Hüseyin Ç.’nin üstünde kaçarken kullanılan minibüsün anahtarı bulundu.

Şüphelilerden Ayşenur B., saldırıyı M.E.’nin babasının azmettirdiğini öne sürdü. Ayşenur B., Ali E.’nin tehditleri nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Ali E.’nin saldırıdan önce birkaç gün kızı ve eşini takip ettirdiğini belirten Ayşenur B., bulundukları kafenin fotoğraflarını çektirip açılış ve kapanış saatleriyle ilgili keşif yaptırdığını öne sürdü.

‘Boşandığım eşime gözdağı vermek için yaptırdım’

Ali E. ise ifadesinde ‘‘Boşandığım eşime gözdağı vermek için yaptırdım” dedi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden azmettirdiği öne sürülen Ali E. ve yardım ettiği iddia edilen Hüseyin Ç. tutuklandı, Ayşenur B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.