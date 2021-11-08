Bahçeli’nin basın danışmanından Cem Yılmaz’a tehdit: Seni kurtaran olmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, insan hakları aktivisti işadamı Osman Kavala ve HDP’li Selahattin Demirtaş’ın durumuna ‘anlam veremediğini’ söyleyen komedyen Cem Yılmaz’ı tehdit etti: “Bu ihanete destek kampanyasındaki rolün asla unutulmayacak ve seni kurtaran olmayacak Cem Yılmaz.”

Fotoğraf: DHA

Kavala 1469 gündür Silivri Cezaevi’nde, Demirtaş ise Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

Rüstem Batum’un YouTube kanalında yayınladığı programa katılan Yılmaz, Kavala ve Demirtaş’ın durumuyla ilgili düşüncesi sorulunca şunları söylemişti: “Evrensel standartlarda, bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Başka ne düşüneyim. Çünkü elimde gerçekten dediğin gibi en yalın haliyle, evinde oturan bir vatandaş olarak, kim olduğu, ne olduğu bilinen, ne yaptığı bilinen bir insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz. Doğrusu bu.”

Çiçek, TürkGün gazetesinde kaleme aldığı ‘Cem Yılmaz PKK’yı kınayan bir cümle kurabilir misin?’ başlıklı yazısında şunları kaydetti:

“Cem Yılmaz senden bir isteğimiz var. Terör örgütü PKK’ya ağız dolusu hakaret edebilir misin? (…) Aksi halde ‘Kasımpaşa’dan Apaçi Selim’in selamı var’ desen bile senin bu ihanete destek kampanyasındaki rolün asla unutulmayacak ve seni kurtaran olmayacak Cem Yılmaz…”