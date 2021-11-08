Sıcak havalar ne zaman bitiyor?

Meteoroloji tarafından yayınlanan haftalık hava durumu raporuna göre sıcaklıkların çarşamba günü hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Öte yandan sisli hava bugün de etkisini göstermeye devam edecek.

Ülke genelinde havalar, şu an mevsim normallerinin dört ila altı derece üzerinde seyrediyor. Ancak havaların çarşamba günü mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor.

Marmara’da birkaç gündür devam eden sisli hava ise kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere devam edecek.

Akdeniz, Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu ise hava az bulutlu.