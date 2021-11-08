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Yaramazlara biraz batar!

AKP, ABD’yle ilişkileri toparlamak için senede 20 milyon dolardan fazla harcamış

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, ABD’deki lobilere yıllık harcanan paranın 20 milyon dolardan fazla olduğunu öne sürdü.

Özcan’ın aktardığı bilgilere göre AKP hükümeti sadece beş ABD’li hukuk firmasına senede 6,25 milyon dolar harcadı.


Buna ek olarak lobi şirketleri, TASC, Türken USA (Ensar/Türgev), SETA, TRT USA ve Turkish Heritage Organization isimli kuruluşlara harcanan paralarla birlikte rakam 20 milyon dolardan fazla. 

Erdoğan yönetiminin şu an ABD’de çalıştığı beş hukuk firmasıysa şöyle:

  • Saltzman & Evinch PLLC (Yıllık 1 milyon 250 bin dolar)
  • Amsterdam & Partners LLP (Yılllık yaklaşık 2 milyon dolar)
  • King & Spalding ,Ballard Partners (Halk Bankası) (Yıllık 1.5 milyon dolar)
  • Arnold and Porter (Yıllık 1.5 milyon dolar)

‘Vakıflar ve dernekler üzerinden lobicilik oyunları bitecek’

Verileri paylaşan Özcan şöyle dedi: “Millet ittifakı olarak seçimleri kazandığımızda, yurt dışındaki düzen de değişecek. Devlet işleri ve parti işleri birbirinden ayrılacak. Vakıflar ve dernekler üzerinden lobicilik oyunları bitecek. Bir avuç lobi şirketi ve hukuk firmasına her sene milyonlarca dolar para ödenmeyecek.”

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