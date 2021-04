Fikri Sağlar: Türkiye kendini korumak için ülkenin parasını her yıl lobi şirketlerine yedirir

Bu olayı anımsamamın nedeni, siyasette bulunduğum 38 yıl boyunca her 24 Nisan’da ülkece duyulan stresin yeni bir hal olmadığı hatırlatmaktı!

ABD Başkanları dayandıkları Ermeni Lobilerini rahatlatmak ve de Türkiye’ye istediklerini dayatmak için her 24 Nisan’ı sinsi bir saldırganlıkla geçirirler.

Türkiye kendini korumak için ülkenin parasını her yıl lobi şirketlerine yedirir…

Aslında 37 yıl boyunca gördüğüm o ki; Türkiye’yi koruyan başta liyakatli diplomatlarımız olmak üzere Yahudi lobisinin gücüydü!

Onların sayesinde bu yıla kadar ABD Başkanlarının açıklamaları, Türkiye’yi küçük düşürmeyecek düzeyde tutmuştu!!

Maalesef AKP önce Yahudi lobisiyle arayı açtı!

Sonra, yetişmiş ve konularına hâkim diplomatları dışlayarak ve “Monşer” diyerek aşağılayarak, partililerini işbaşına getirdi.

Fikri Sağlar’ın yazısı