Peker: Bingöl’deki olay koordine edildi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Bingöl’de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ‘HDP’yle ilişkiden’ eleştiren kişiye İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın küfretmesiyle sonuçlanan olayın koordine edildiğini söyledi.

Türkkan, İYİ Parti’yi ‘HDP’yle yakın ilişki kurduğu’ gerekçesiyle protesto eden kişiye küfretmiş, daha sonra da özür dilemişti. İYİ Partili vekilin bugün grup başkan vekilliğinden istifa ettiği duyurulmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Peker, örgütüne yönelik operasyonların ardından video çekip paylaşmaya başlamıştı. Tweet atarak iktidar hakkında yeni iddialar ortaya atmayı sürdüren örgüt lideri, bir süredir yeni video atmıyor.

Peker, Twitter hesabındaki paylaşımda şunları söyledi:

“Bazı arkadaşlarımız ‘Neden birden 25 tweetlik bir açıklama yapma gereğini duydun’ diyerek beni zan altında bırakmak istemişler. Anlatayım. Muhalefetin yaptığı esnaf gezilerinin halkta karşılık bulması üzerine Bingöl’de yaşanan olay koordine edildi.

Ben uzaklarda olan bir gözlemci olarak bir adaletsizlik olduğuna dikkat çekmek istedim. Bingöl’de yapılan provokasyonun çok daha büyüklerinin şahsım üzerinden geçmişte yapıldığını delilleriyle anlattım. Buna vicdani bir tepki diyebilirsiniz.

Terör örgütünün döşediği mayınlara basarak şehit olan, çobanlık yapan bir kız kardeşimizin abisi sosyal medya hesaplarında İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e ahlaka sığmayan küfürler edecek, sonrasında ise bu parti liderinin pkk ile ilgili açıklamaları ortadayken esnaf ziyaretini sabote edecek.

Bu şehit abisi, kardeşi için yas tutup camilerde türbelerde dua edeceğine porno sitelerini seyredip beğeniler yapıyorsa bana kimse bunun duygusal bir tepki olduğunu anlatmasın. Serçe kadar beyni olan bunun provokasyon olduğunu zaten anlar.

Namuslu olmak lazım, şerefli olmak lazım, onurlu olmak lazım. Benim üzerimden muhalefete birçok hile geçmişte zaten yapıldı. 40 yaşından küçük kardeşlerim, eğer siz de uygun görürseniz ben bu süreçte kendimi FİFA kokartlı Milli Hakem Sedat Peker olarak tanımlamak istiyorum.

Size sözüm olsun, bu görevimin de altından layıkıyla kalkacağım. Provoke etme işlerinde eski kullanılmış bir uzman olarak, taraflar birbirine hile yaparsa hemen müdahil olacağım. Burada bir hile var. Ben uzmanım da bu işlerde.

Hileyi hemen gördüm. Lütfü Türkkan’ın Ziraat Bankası’na 36 milyon dolar borcu varmış. Kimin devlete kredi borcu varsa hemen gırtlağına yapışmak lazım. Ancak pambıkören’in milyarlarca dolar borcu var. Bunu da ortaya ben çıkardım.

Pambıkören’in 10 milyon dolar aldığı arsanın imarını artırarak bu paraya karşılık kabul edeceksin, sonra da komik paralara bu arsayı yine pambıkören’e kiraya vereceksin. Sonra dinden, imandan, namustan bahsedeceksin. Bu olmaz, olmamalı. Eğer ki olursa FİFA kokartlı Milli Hakem olarak devreye ben gireceğim.

Dini değerlere, milli değerlere zarar vereceğimi bilerek Yüce Allah’tan af dileyip Deli Çavuş’u ya da abisi Uzun Çavuş’u yine piyasaya çıkaracağım. Vallahi ülkenin gündemini alt üst ederim. Söz verdim, yayınlamıyorum. Ancak hile yok. Yoksa centilmenlik kurallarını ortadan kaldırırım.

Taraflardan centilmence bir müsabaka bekliyorum. Blöf yapmadığımı herkes bilir. Ne de olsa herkesle eski tanışırız. Söz namus. Baro başkanlığı’nın il seçimlerinin neredeyse hepsinde şahsıma oy çıkması gören gözler, hisseden yürekler için aslında en büyük hakarettir. Gözler kör olduysa, vicdanlar duymaz olduysa yapacak hiçbir şey yok.

FİFA kokartlı milli hakem Sedat Peker.”