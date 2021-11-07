İYİ Partili Türkkan grup başkan vekilliğinden istifa etti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti.

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Türkkan, İYİ Parti’yi ‘HDP’yle yakın ilişki kurduğu’ gerekçesiyle protesto eden kişiye küfretmiş, daha sonra da özür dilemişti.

Diğer bir İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu’nun aktardığına göre İYİ Parti Meclis Grubu yarın saat 14:00’de Türkkan’ın yerine yeni grup başkanvekili seçecek.

Dervişoğlu, Türkkan’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in talebi üzerine istifa ettiğini bildirdi.