İYİ Partili Türkkan, partisini ‘HDP’yle ilişki’den protesto eden kişiye küfretti

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti’yi ‘HDP’yle yakın ilişki kurduğu’ gerekçesiyle protesto eden kişiye küfretti.

İYİ Partili Lütfü Türkkan, partisini ‘HDP’yle ilişki’den protesto eden kişiye küfrettihttps://t.co/DlKInUKubt pic.twitter.com/sT7qwPykKX — Diken (@DikenComTr) November 5, 2021

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl’de esnafı ziyaret etti, kentlilerle bir araya geldi.

Akşener’in esnaf ziyareti sırasında bir kişi, İYİ Parti’nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi.

Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfretti.

Polis ekiplerine Türkkan’ın kendisine küfrettiğini söyleyen kişi, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.

Türkkan: Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü

İYİ Partili vekil, Twitter hesabı üzerinden olayla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener’e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez “ağır küfür etti” diye yayınlamışsınız.”