Erdoğan, Akşener’den Lütfü Türkkan’ın milletvekilliğine son vermesini istedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den, Lütfü Türkkan’ın milletvekilliğine son vermesini istedi.

Türkkan, İYİ Parti’yi ‘HDP’yle yakın ilişki kurduğu’ gerekçesiyle protesto eden kişiye küfretmiş, daha sonra da özür dilemişti. İYİ Partili vekilin bugün grup başkan vekilliğinden istifa ettiği duyurulmuştu.

AKP genel merkezinde düzenlenen toplantıya telefonla katılan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

* Onun partisinin başındaki hanımefendinin (Akşener) de yapması gereken bir şey vardır. Yapması gereken nedir? Sadece görevden almak değil onun milletvekilliğine de son vermektir. (Diken notu: Akşener’in Lütfü Türkkan’ın milletvekilliğine son verme gibi bir yetkisi yok.)

* Eğer bunu yapamıyorsa bu demektir ki o da ona iştirak ediyor.

* İYİ Parti’den malum bir kişinin, üstelik bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi yenilir, yutulur bir şey değildir.

* AK Parti teşkilatının yanı sıra bütün milletimizin bu ahlaksız, müptezel adama gereken dersi vermesi lazım.