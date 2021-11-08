İYİ Parti: Türkkan’ın hatasını görmezden gelemeyiz

İYİ Parti yönetimi, Lütfü Türkkan’ın grup başkan vekilliği görevinden alındığını vurguladı.

Türkkan’dan boşalan İYİ Parti grup başkanvekilliğine Erhan Usta seçildi.

Kardeşini 1997’de PKK saldırısında kaybettiğini söyleyen Tahir Gümren adlı kişi, Bingöl ziyareti sırasında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i HDP’yi savunmakla suçlamıştı. Türkkan, Gümren’e küfretmişti. Özür dileyen Türkkan grup başkan vekilliğinden istifa etmişti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Türkkan’ın yaptığını görmezden gelmeyeceklerini belirtti.

AKP’ye de yüklenen Ağıralioğlu, “Biz hata yapanları geri çekebiliyoruz, siz makamında yükseltiyorsunuz” dedi.

Ağıralioğlu, şunları kaydetti: “Partimiz kurulduğu günden beri çeşitli itham ve hakarete maruz kaldı. Ancak hiçbir gerekçe Lütfü Türkkan’ın yaptığı hatayı görmezden gelemez. Biz hatasının bedelini ödeyen bir partiyiz. Yanlışı yapanı görevden çekmeyi biliriz. Bugün de Türkkan’ı görevden çekiyoruz. Bizim kitabımızda böyle bir küfrün, hakaretin yeri yoktur. Siyasette bazen böyle yanlışlar olabilir ama bunlardan sonra hiçbir şey olmamış gibi davranmak milletin devlete hürmetine ve siyasete güvenine zarar verir.”