Amy Winehouse’un ‘son elbisesi’ 2,5 milyon liraya satıldı

Amy Winehouse’un eşyalarının satıldığı açık artırmada son konserinde giydiği elbisesi 243 bin 200 dolara (2,5 milyon lira) alıcı buldu.
Winehouse 2011’in temmuz ayında 27 yaşındayken alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Son konserini ise ölümünden bir ay önce Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da vermişti.
Julien’s müzayede evinin düzenlediği açık artırmada Britanyalı müzisyenin 800’e yakın kişisel eşyasından oluşan koleksiyon toplamda 4 milyon dolara (38,8 milyon lira) satıldı.
Grammy ödüllü müzisyenin sıklıkla kullandığı, son konserinde de giydiği yeşil siyah elbisesi tahmin edilen fiyatın 16 katına alıcı buldu.
Satıştan elde edilen gelirin bir kısmı bağımlılıkla mücadele eden gençler için çalışan Amy Winehouse Vakfı’na bağışlanacak.