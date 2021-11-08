Dünyanın en fazla VPN kullanılan ülkeleri açıklandı: Türkiye 6’ncı

VPN kullanan ülkelerle ilgili araştırmaya göre Türkiye, dünyada en çok VPN kullanan altıncı ülke. Dünya genelinde internet kullanıcılarının yüzde 28,3’ü VPN kullanıyor.

Türkiye’de 2020 sonu itibariyle 467 bin 11 web sitesi 764 farklı kurum tarafından verilen 408 bin 808 farklı kararla erişime engellendi. İçerik kaldırma oranı da yükselmeye devam ediyor.

Son zamanlarda internet sitelerinde çıkan haberler hakkında, kurum ve kişiler sulh ceza hakimliklerine başvurarak haberin erişime engellenmesini isteyebiliyor. Talepler çoğunlukla kabul ediliyor. Hatta yasaklamaların ‘sahte‘ kararlarla gerçekleştiği bile ortaya çıkmıştı.

Bu yasaklar da kullanıcıları VPN gibi uygulamalarla yasakları aşmaya itiyor. VPN; İnternette gerçekleştirdiğiniz her harekette dijital izler bırakmadan, mahremiyetinizi koruyarak kısıtlama olmaksızın tüm internet sitelerine özgürce erişim sağlamanızı sağlayan bir altyapı.

We Are Social’ın yeni raporuna göre dünya genelinde 2021 yılının üçüncü çeyreğinde en çok indirilen uygulamalar listesinde 10 mobil uygulamadan altısı VPN uygulamasıydı. Raporda paylaşılan tabloya göre en çok VPN kullanan ülke, yüzde 43,2’lik oranla Hindistan. Türkiye’deki internet kullanıcılarınınsa yüzde 31’inin VPN kullandığı belirtildi. Böylelikle Türkiye, bu veriyle dünya ortalamasının üstünde yer alarak altıncı sırada yer aldı. Türkiye geçtiğimiz senelerde listede 3’üncülükle zirveyi ‘zorlamıştı’.

Rapora göre en çok VPN kullanan ülkeler listesi şöyle:

1. Hindistan (yüzde 43,2)

2. Endonezya (yüzde 40,5)

3. Birleşik Arap Emirlikleri (yüzde 35,5)

4. Suudi Arabistan (yüzde 33)

5. Malezya (yüzde 31,8)

6. Türkiye (yüzde 31)

7. Vietnam (yüzde 30,6)

8. Çin (yüzde 29,9)

9. Singapur (yüzde 29,2)

10. Nijerya (yüzde 28,8)

Diğer yandan rapora göre internetteki aktif kullanıcı sayısı, geçtiğimiz yıla göre 400 milyondan fazla arttı. Bununla birlikte tüm dünyadaki sosyal medya kullanıcı sayısı 4,5 milyarı aştı.