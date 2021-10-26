AYM’ye dokuz yılda 335 bin 324 hak ihlali başvurusu yapıldı

Anayasa Mahkemesi’ne (AYM), bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012’den 30 Eylül 2021’e kadar, hak ihlali iddiasıyla 335 bin 324 başvuru yapıldı.

Fotoğraf: AYM

Bireysel başvuru istatistiklerini içeren rapor, mahkemenin sitesinde yayınlandı.

AA’nın bu rapordan aktardığına göre, dokuz yılda yapılan hak ihlali başvurularından yüzde 82,4’ü, 276 bin 307’si sonuçlandırıldı. 59 bin 17 başvuru ise derdest durumda.

Başvuruların yıllara göre dağılımına bakıldığında, en fazla başvuru 80 bin 756 ile 2016’da yapıldı.

Yüksek mahkemece sonuçlandırılan başvuruların 246 bin 752’si başka deyişle yüzde 89,3’ü kabul edilemez bulundu, Yüzde 5,4’üne denk gelen 14 bin 911 müracaatta en az bir hakkın ihlal edildiğine hükmedildi. 12 bin 459’u için idari ret kararı alınırken ‘diğer’ başlığı altında sonuçlandırılan başvuru sayısı 1375. 810 başvuruda ise hak ihlali yapılmadığına hükmedildi.

İhlal kararı verilen başvurulardan yüzde 62,5’inde adil yargılanma hakkı, yüzde 19,1’inde mülkiyet hakkı, yüzde 4,2’sinde ise ifade özgürlüğünün ihlal edildiği belirlendi.