Migros, cezaya gerekçe gösterilen ayçiçek yağını zararına satıyormuş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Piyasayı alt üst ediyorlar” diyerek, gıda ürünlerindeki hızlı fiyat artışından sorumlu tuttuğu ve bunun akabinde ceza alan beş büyük market zincirinden biri olan Migros’un icra kurulu başkanı Özgür Tort, cezaya gerekçe gösterilen ayçiçek yağının zararına satıldığını söyledi.

Rekabet Kurulu, Carrefoursa, ŞOK Marketler, Migros, BİM ve A101’e toplamda 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası vermiş, market yönetimleri kararı yargıya taşıyacaklarını duyurmuştu. Cezadan Migros’un payına düşense 517,7 milyon lira olmuştu.

Hürriyet’ten Sefer Levent’e konuşan Tort, cezanın maddi yükünü tüketiciye yansıtmayacaklarını söyledi.

Rekabet Kurulu beş zincir marketin yanısıra Savola Gıda’ya da 22 milyon lira ceza kesmişti. Ceza konusu Savola Gıda’nın ürettiği ayçiçek yağı olmuştu.

Ekim 2019 yılında tonu 700 dolar olan ham yağın 2021 yılında 1405 dolara yükseldiğini belirten Tort, buna dolar kurundaki artışın eklenmesiyle ayçiçek yağı maliyetinin yaklaşık üç katına çıktığını söyledi.

Tort şöyle konuştu: “Migros’ta satılan Savola marka ayçiçek yağı satışları toplam ciromuzun binde 3’ü seviyesindedir. Ayrıca Migros’un Türkiye ayçiçek yağı pazarındaki payı da yüzde 3,8 civarındadır. Kısaca ekonomik büyüklüğü sınırlı olan ve zararına satılan ayçiçek yağında rekabet ihlali doğal olarak rasyonel değildir. Migros’un Savola ayçiçek yağı ürününden yıllık ortalama brüt kâr seviyesi yüzde 8’dir. Bu orandan yüzde 22 operasyonel masraflar düşüldüğünde faaliyet karında yüzde 14 zararla satılmaktadır.”

‘İndirimde‘

Migros’ta üç yıllık dönemin toplam 390 gününde Savola 5 litre ürününde zararına satış göze alınarak indirim uygulandığını öne süren Tort, bunun yanında, geri kalan 705 günde de farklı markalardaki ayçiçek yağlarının dönüşümlü olarak istisnasız bir indirimde olduğunu belirtti. Tort, Rekabet Kurulu’nun soruşturmasında bahsi geçen görüşmenin Migros’un Savola yağı ile ilgili herhangi bir perakendeci ile değil, doğrudan üreticiyle yaptığı ve yeni fiyat artışının ötelenmesine ilişkin doğal bir ticari görüşme olduğunu savundu.