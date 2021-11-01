‘Fahiş fiyat’ cezası sonrası zincir market hisseleri düşüşte

Borsa İstanbul’da işlem gören zincir market hisseleri Rekabet Kurulu’nun kestiği ‘fahiş fiyat‘ cezasının ardından güne düşüşle başladı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Beş market piyasayı alt üst ediyor” diyerek, gıda ürünlerindeki hızlı fiyat artışından sorumlu tuttuğu market zincirlerine toplamda 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası verilmişti.

Zincir marketlere yöneltilen en büyük suçlama ise organize şekilde fiyat artırımı yapmak. Ancak marketler maliyetlerdeki artışları neden göstererek suçlamaları kabul etmiyor.

Türkiye’de resmi rakamlara göre gıda enflasyonu yüzde 30’a yakın. Bağımsız araştırma kurumları ise bu oranın yüzde 40’ı aştığını savunuyor.

Hisseleri borsada işlem gören zincir marketler, ‘fahiş fiyat‘ cezasının ardından gerçekleşen ilk işlem gününe ise kayıplarla başladı.

Açılışla birlikte Migros 3,18, BİM Marketler yüzde 2, Carrefoursa yüzde 0,15, Şok Marketler ise yüzde 2,70 kayıp yaşadı. Öğle saatlerine doğru ise kayıplar biraz geri çekildi.

Perakendecilik endeksinin açılışta yaşadığı kayıp ise yüzde 1,8 civarı.

Yargıya gidecekler

Carrefoursa, ŞOK Marketler, Migros, BİM Rekabet Kurulu tarafından verilen para cezasının iptali için yargı yoluna başvuracağını açıkladı. Şirketlerin KAP’a yaptığı açıklamada, söz konusu kararın kabul edilmediği ve yasal hak süresi içinde kararın iptali için yargı yoluna başvurulacağı ifade edildi.