İYİ Parti’nin yeni grup başkan vekili Erhan Usta

İYİ Parti’nin yeni grup başkan vekili Samsun milletvekili Erhan Usta oldu.
Usta, İYİ Parti’nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.
Ne olmuştu?
Kardeşini 1997’de PKK saldırısında kaybettiğini söyleyen Tahir Gümren adlı kişi, Bingöl ziyareti sırasında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i HDP’yi savunmakla suçlamıştı. İYİ Parti’li Lütfü Türkkan da Gümren’e küfretmişti. Özür dileyen Türkkan grup başkan vekilliğinden istifa etmiş, parti ise Türkkan’ın görevden alındığını vurgulamıştı.
Türkkan ayrıca sosyal medya hesabından özür videosu yayınlamıştı.