ABD 20 aylık seyahat yasağını kaldırdı

ABD, Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 20 aydır uyguladığı seyahat yasağını kaldırdı. Yeni uygulamaya göre ABD’ye girmek isteyen yolcuların aşı olduğunu kanıtlaması ve negatif test sonucu göstermesi gerekiyor.

Fotoğraf: Reuters

Corona virüsü salgınına karşı 2020 başında getirilen kısıtlamalar kapsamında ABD vatandaşı olmayan kişilerin ABD’ye seyahat etmesi yasaklanmıştı.

Daha önce benzeri görülmemiş bu kısıtlama yalnızca turizme darbe vurmakla kalmadı, aynı zamanda arkadaşların ve ailelerin; düğün, cenaze ve doğum gibi törenlere katılmalarını engelledi.

Bugünden itibaren, corona virüsü aşısı olduğunu kanıtlayan ve yakın zamanda corona virüs testi negatif çıkan kişiler ABD’ye seyahat edebilecek.

Seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla, ABD’ye uluslararası uçuşların doluluk oranının önümüzdeki haftalar boyunca yükselmesi bekleniyor.

Havayolu taşımacılığıyla ABD’ye girmek isteyen yolcuların kimlik bilgilerini aşı kartlarıyla eşleştirmesi istenecek, tamamen aşılandığını ispat edemeyen yolcular ise ihlal başına 35 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.