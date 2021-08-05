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ABD, yabancı ziyaretçilere aşı zorunluluğu getirmeyi planlıyor

ABD’de Joe Biden yönetiminin ülkeye gelecek yabancı ziyaretçilere Covid-19 aşısı zorunluluğu getirmeyi planladığı bildirildi.

Associated Press’in haberine göre, isminin açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden yönetiminin ABD’ye gelecek neredeyse tüm yabancı ziyaretçilere Covid-19 aşısı zorunluluğu getirmek için ilk adımı attığını söyledi.


ABD’nin Covid-19 salgınıyla mücadele için getirdiği seyahat kısıtlamaları kapsamında son 14 günde Çin, Şengen bölgesi, Britanya, İrlanda, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan’da bulunmuş ABD vatandaşı olmayan kişilerin ülkeye giriş yasağı devam ediyor.

ABD’ye seyahat eden tüm yolculardan ise aşılanma durumlarına bakılmaksızın 72 saat içinde yapılmış negatif Covid-19 testi göstermeleri isteniyor.

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