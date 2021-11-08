Ethereum tüm zamanların zirvesinde

Kripto para piyasasının ikinci büyük oyuncusu Ethereum, bugün 4 bin 770 dolara kadar çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Kripto paralar yeni hafta itibarıyla çıkışını sürdürüyor.

ProShares’in Bitcoin vadelilerine endeksli borsa yatırım fonunun (ETF) New York Borsası’nda işleme girmesiyle birlikte 20 Ekim’de 66 bin 998 dolara kadar çıkarak rekor kıran Bitcoin bugün yeniden 66 bin doları aşmayı başardı.

Ethereum vadeli işlem sözleşmeleriyle desteklenen bir ETF fonunun da yakın zamanda işlem görebileceği beklentileriyle Ethereum da bugün tarihi zirvesini yenilemiş durumda.

Saat 11:40 itibarıyla Ethereum 4 bin 720 doların üzerinde hareket ediyor.

Ayrıca kripto paraların toplam piyasa değeri de bugün 2,88 trilyon doları aşarak yeni bir rekora imza attı.

Fonlar sayesinde yatırımcılar doğrudan kripto para almak yerine kripto paraların değerindeki değişime göre kazanç sağlayabilecek bir ürün satın almış alıyor. Böylece kripto piyasasındaki belirsizlikten de uzak durup yatırımcıları korumaya dönük mevcut yasalara tabi oluyor.

Söz konusu fonlar kripto para piyasası için aynı zamanda bir kilometre taşı olarak görülüyor.