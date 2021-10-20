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Yaramazlara biraz batar!

Bitcoin tüm zamanların zirvesinde

ProShares’in Bitcoin vadelilerine endeksli borsa yatırım fonunun (ETF) New York Borsası’nda dün (NYSE) işlem görmeye başlamasıyla Bitcoin bugün tüm zamanların zirvesini gördü ve 66 bin doların üzerine çıktı.

Yatırımcılar ETF’lerin borsada işlem görmesiyle dijital varlıklara daha fazla yatırım geleceği beklentisine sahip.


Fotoğraf: Pixabay

Bu sene güçlü bir boğa dönemi yaşayan Bitcoin, 14 Nisan’da 64 bin 813 dolar ile tarihin en yüksek seviyesini görmüş ardından başlayan düşüş dalgasıyla 28 bin dolarlı seviyelere kadar inmişti.

Bitcoin bugün saat 17:15 itibariyle ise tarihi zirvesini güncelledi ve 66 bin 342 dolarla rekor kırdı.

En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum ise 4 bin doların üzerinde.

Dün New York borsasında ilk kez işlem görmeye başlayan ProShares Bitcoin Strategy ETF, 24 milyondan fazla hisse el değiştirmiş ve tüm zamanların en çok işlem gören ikinci fonu olmuştu.

Analistler, fona şimdilik küçük yatırımcının ilgi gösterdiğini kurumsal yatırımcının henüz kenarda beklediğini söylüyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), ProShares Bitcoin Borsa Yatırım Fonu’na geçen hafta onay vermişti. 40’a yakın kripto para borsa yatırım fonu ise hala onay aşamasında.

Fonla, Bitcoin ETF’si özelinde, yatırımcılar doğrudan kripto para almak yerine Bitcoin’un değerindeki değişime göre kazanç sağlayabilecek bir ürün alıyor. Böylece kripto piyasasındaki belirsizlikten de uzak durup yatırımcıları korumaya dönük mevcut yasalara tabi oluyor.

Söz konusu fonlar kripto para piyasası için aynı zamanda bir kilometre taşı olarak görülüyor.

Bitcoin’un yeni rekorunda ayrıca Grayscale Investment’ın dünyanın en büyük Bitcoin fonunu, borsa yatırım fonuna (ETF) dönüştürmek için New York Borsası’yla resmi süreci başlatması etkili.

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Bitcoin tüm zamanların zirvesinde

ProShares’in Bitcoin vadelilerine endeksli borsa yatırım fonunun (ETF) New York Borsası’nda dün (NYSE) işlem görmeye başlamasıyla Bitcoin tüm zamanların zirvesine yaklaştı ve bugün 64 bin doların üzerinde. Yatırımcılar ETF’lerin borsada işlem görmesiyle dijital varlıklara daha fazla yatırım geleceği beklentisine sahip.