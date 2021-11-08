Başörtüsüz poz veren modele beş yıl hapis

Yemen’de, İran destekli Husiler tarafından tutuklanan model Entesar el Hammadi (20), ‘İslami kıyafet kurallarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Daily Mail

El Hammadi, şubat ayında, başkent Sana’da bir dizi çekimine giderken, kontrol noktasında başörtüsüz poz verdiği fotoğrafları gerekçe gösterilerek tutuklanmıştı. Kentteki mahkeme, dün, genç modelin cezasını kararlaştırdı.

Avukatı Halit Muhammed El Kemal, beş yıl hapis cezası alan müvekkilinin şubat ayından beri sözlü ve fiziksel tacize uğradığını, ırkçı saldırılara maruz kaldığını söyledi. Ayrıca, ‘uyuşturucu bulundurmak’ ve ‘fuhuş’un da aralarında bulunduğu suçları ‘itiraf etmek zorunda kaldığını’, savcıların bunu yapmadığı takdirde bekaret testi uygulamakla tehdit ettiğini anlattı.

Annesi Etiyopyalı olan ve profesyonel fotoğrafçı bir arkadaşının geleneksel Yemen kıyafetleriyle çektiği fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmasından sonra tanınan, kariyeri başlayan El Hammadi iki dizide rol aldı, üniversiteye gitmeyi planlıyordu. Geçen yıl bir TV kanalına verdiği röportajda yurt dışına gidip dayatılan engelleri aşmak istediğini, Yemen dışında bir şansı olmasını istediğini söylemişti. El Hamadi, tutuklandığında dört kişilik ailesinin para kazanan tek ismiydi.

El Hammadi’nin tutuklanması, Husilerin kontrolündeki bölgelerde kadınlara yönelik baskıların çoğaldığına dair endişelerin arttığı bir döneme denk gelmiş, Yemen Enformasyon Bakanı Muammer El-Eryani Twitter’da, “Kadınlara yönelik bu tavırdan vazgeçmeliler. Gizli cezaevlerinde tuttukları kadınları koşulsuz serbest bırakmalılar” yazmıştı.

Altı yıldır iç savaşın sürdüğü Yemen‘de hükümet güçleri ve farklı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor.