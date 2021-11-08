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Yaramazlara biraz batar!

TÜİK verisi: Ekimde en çok dolar kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin ‘finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını’ açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksiyle (TÜFE) ile indirgendiğinde ekimde en yüksek aylık reel getiri yüzde 4,71 ile dolarda gerçekleşti

Faiz indirim döngüsüne girilmesi ve Türkiye’nin Mali Eylem Görev Gücü tarafından gri listeye alınması sonrası TL’deki değer kaybı hızlandırmış ve ekim ayında döviz hesaplarında rekorlar kırılmıştı.


TÜİK’in raporuna göre ekim ayında TÜFE ile indirgendiğinde dolardan sonra en yüksek getiri yüzde 4,37 ile külçe altın ve yüzde 3,18 ile avroda oldu.

Mevduat faizi yüzde 1,18, BIST 100 endeksi yüzde 1,73, devlet iç borçlanma senetleriyse yüzde 3,12 oranında yatırımcılarına zarar ettirdi.

Diğer yandan TÜFE ile indirgenmiş üç aylık reel getirisi pozitif olan tek yatırım aracı da dolar oldu.

Altı aylık süreçte külçe altın ve dolar, yıllık değerlendirmede ise yalnızca BIST 100 reel getiri sağlayabildi.

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