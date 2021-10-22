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Yaramazlara biraz batar!

Unicredit’ten çift haneli dolar/TL tahmini

İtalyan bankacılık devi Unicredit, Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin çok üzerinde gelen faiz indirim kararının ardından yıl sonu için dolar/TL tahminini 10,50’ye çekti.

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası, dün politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16 seviyesine çekmişti. Karar öncesi piyasa beklentisi 50-100 baz puan aralığında değişiyordu.


Karar sonrası dolar kuru bugün 9,60’ı da geçerek tarihi rekorlarına devam ediyor.

Unicredit, sene sonu dolar/TL ve enflasyon tahminlerinde sert güncellemeye gitti.

Yıl sonu için dolar/TL’deki 9,3 liralık tahmin, 1 lira 20 kuruş birden artırılarak 10,50’ye çıkarıldı. Kurum ayrıca 2021 sonunda faizlerin yüzde 14’e inmesini beklediklerini açıkladı.

Çift haneli dolar/TL’nin dolarizasyonu artırabileceğini söyleyen Unicredit, 2022’nin sonunda ise doları kurunun 11,80 olmasını bekliyor.

Enflasyon tahmini

2021 sonu için enflasyon tahminini de yüzde 18,5’ten yüzde 19,6’ya çıkaran kurum, 2022’nin ilk yarısında yıllık enflasyonun yüzde 20 civarında olacağını sonrasında ise yüzde 16,3’e doğru gerileyeceğini öngördü.

2021’in sonuna kadar düzenlenecek toplantıların her birinde 100 baz puanlık indirim beklediklerini dile getiren banka, Türk Lirası’ndaki değer kaybının önüne geçmek için resmi kurumların daha önce uygulanan önlemleri alabileceğini vurguladı.

ABD’nin büyük yatırım bankalarından JPMorgan da yıl enflasyon tahminini yüzde 16,7’den yüzde 19,9’a revize etmişti.

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