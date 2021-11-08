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Yaramazlara biraz batar!

Uzman tavsiyesi: Kredi çekip kripto paraya yatırmayın, al-sat peşinde koşmayın

Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş, kripto paraların riskleri konusunda uyardı ve yatırım yaparken dikkatli olunmasını tavsiye etti.

Fotoğraf: Pixabay

Kripto paraların ‘çok riskli bir alan‘ olduğunun altını çizen Kurtuluş, “‘Alım-satım yaparım’ diyorsanız buna hiç başlamayın. Kredi çekerek veya borçlanarak bu işe girmeyin” dedi.


Kurtuluş, yatırımcıların al-sat peşinde koşmaktansa teknolojisine güvendiği kripto paralara yatırım yapması önerisinde bulundu ve şöyle devam etti: “Bu piyasada olun ancak araştırın ve iyi inceleyin ona göre yatırımınızı yapın. Borsalara dikkat edin. Yatırım yapacağınız kripto para tüm yatırımlarınızın yüzde 20’sini geçmemeli.”

Kurtuluş ayrıca yatırımcıları sanal dolandırıcılık konusunda uyardı: “Kripto parayı kendi cüzdanınızda tutun. İnternette cüzdanınıza girmeye çalışırken ilk çıkan reklama tıklayıp da cüzdan numaranızı yazmayın. Telefonların güvenliğine de dikkat edin. Bunlar çok önemli ve öncelikle yatırımı korumalısınız. Geçenlerde yüklü miktarda yatırımı olan bir hanımefendi, cüzdanına erişmek isterken reklama tıklamış, parasının bir bölümünü boşaltmışlar.

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