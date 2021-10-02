Diken

Yaramazlara biraz batar!

Coinbase’in en az 6 bin müşterisinden kripto para çalındı

Kripto para borsası Coinbase, bilgisayar korsanlarının en az 6 bin müşteriden kripto para çaldığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

California eyaleti başsavcısı Rob Bonta, Coinbase’in saldırıdan etkilenen müşterilere gönderdiği bildirim metnini paylaştı.


Söz konusu bildirimde, siber saldırının mart ile 20 Mayıs arasında düzenlendiği, bilgisayar korsanlarının hesaplara erişmek ve Coinbase ile ilişkili olmayan kripto cüzdanlarına para aktarmak için şirketin SMS ile doğrulama güvenlik sürecindeki bir açıktan yararlandığı aktarıldı.

Coinbase hesabına erişilmesi için üçüncü tarafların müşterilerin hesabıyla ilişkili e-posta adresi, şifre ve telefon numarasını bilmesi ve kişisel e-postalarına girmesi gerektiği belirtilen bildirimde, bu bilgilere nasıl erişildiğinin henüz belirlenemediğini, bu tür eylemlerde genellikle oltalama yönteminden yararlanıldığı ifade edildi.

Bildirimde, en az 6 bin Coinbase müşterisinin hesaplarından para çekildiği kaydedildi.

Olayın fark edilmesiyle SMS ile hesap kurtarma protokollerinin güncellendiği, hesapların kontrolünün yeniden kazanılması ve kaybedilen fonların geri ödenmesi için müşterilerle birlikte çalışıldığı bildirildi.

SON HABERLER

İçerikleriyle en fazla olumsuz etkiyi bırakan ünlüler kim?

Dokuz ülkede yapılan araştırmaya göre Instagram kullanıcılarının platformdaki ünlüler nedeniyle zihinsel olarak olumsuz duygulara sürüklendiği belirlendi. Buna göre kullanıcılarda sosyal medyada yarattıkları imajla en olumsuz etkiyi Kim Kardashian, Justin Bieber ve Charli D’Amelio gibi ünlülerin yarattığı tespit edildi.

Britanyalı banka MB’den 300 bp daha indirim bekliyor

Britanya merkezli banka Standard Chartered, Merkez Bankası’nın (MB) politika faizini yıl sonuna kadar 300 baz puan daha indirerek yüzde 15’e düşüreceğini tahmin etti. Banka, faiz indirimine bağlı olarak yıl sonu 12 aylık enflasyon tahminini de yüzde 15,2’den yüzde 17,5’e yükseltti.