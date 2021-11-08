Mahkeme ‘türbin sendromu’nu tanıdı: Belçikalı çifte 110 bin avro tazminat ödenecek

Fransa’da bir mahkeme, evinin yakınındaki rüzgar türbinlerinden şikayet edip dava açan çifti haklı buldu. Çifte 110 bin avro tazminat (1,24 milyon lira) ödenmesi kararlaştırıldı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Toulouse’daki mahkemenin hakimi bu kararla ‘türbin sendromu’nu tanımış oldu. Hüküm, yerel basında, bu yöndeki ilk karar olarak nitelendi.

Ülkenin güneyindeki Fontrieu’da yaşayan Belçikalı Christel ve Luc Fockaert, 700 metre mesafedeki altı rüzgar türbini nedeniyle iki yılı aşkın süredir uykusuzluk, depresyon, baş ağrısı, düzensiz kalp atışı, mide bulantısı çektiğini belirterek dava açtı.

Rüzgar türbinleri 2008’de konulmuştu. Şikayetler beş yıl sonra başladı.

Çifte göre her şey evleri ile en yakındaki türbin arasındaki ağaçların kesilmesinden sonra başladı. ‘Sürekli çalışan bir çamaşır makinesi’ne benzeyen ses ve ‘çakan beyaz ışıklar’dan sağlıkları bozulmuştu.

Dilekçede, iki yılı aşkın süre bu şikayetlerle yaşayan ve 2015’te taşınan çiftin şu ifadelerine yer verildi: “İlk başta anlamadık. Sonra sorunun türbinlerden kaynaklandığını anladık. İki saniyede bir yanıp sönüyorlardı.”

Dilekçede, ayrıca, Christel ve Luc Fockaert’ın taşındıktan sonra şikayetlerden kurtulduğu belirtildi. Doktorlar bir sağlık sorunu bulamadı ancak mahkemede dinlenen bir uzman ‘türbin sendromu’nun daha önce bilimsel araştırmalarda ‘kabul edildiğini’ söyledi.

Fockaert çiftine rüzgar türbinlerini işleten Sasu, Margnes Energie ve Sasu Singladou Energie adlı enerji şirketleri tarafından tazminat ödeneceği belirtildi. Şirketler altı türbinin hızının ve ışıklarının değiştirildiğini açıkladı.

Çiftin avukatu Alice Terrase, alışılagelmişin dışında bir davayı geride bıraktıklarını belirterek, “Bildiğim kadarıyla daha önce benzeri karar yok” dedi.