Akşam Postası / 6 Aralık 2021

Memur ve memur emeklilerine yüzde 30-35 artı enflasyon farkı kadar zam

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

CHP’nin 13’üncü katında neler oluyor?

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönemdeki hamleleri dikkat çekiyor. Alışık olduğumuzdan farklı bir CHP ve Kılıçdaroğlu izliyoruz. İktidar kadar kamuoyu da Kılıçdaroğlu’nun bu yeni muhalefet tarzının arkasında nasıl bir stratejinin yattığını merak ediyor. Edinilen bilgilere göre bu değişimin arkasında CHP Genel Merkezi’nin 13’üncü katında kurulan yeni ekip yatıyor.

Türkiye her yıl 642 milyon ton toprağını kaybediyor

TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç dünyada her beş saniyede, bir futbol sahası büyüklüğünde toprağın erozyona uğradığını, Türkiye’nin ise her yıl 642 milyon ton toprak kaybettiğini söyledi.

‘Amiraller bildirisi’nde iddianame hazır

Ankara başsavcılığı, emekli amirallerin ‘Montrö bildirisi’ soruşturmasında, 103 kişi hakkında ‘anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ suçundan iddianame düzenledi.

Çavuşoğlu: Katar’a para için gelmedik

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında ”Biz Katar’a herhangi spesifik olarak Türkiye’ye para göndermesi için değil, ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için geldik” dedi.

Kavcıoğlu ‘Bu ay faiz indirimi yapılmama olasılığı arttı’ demiş

Credit Suisse bankası analistleri, Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun geçen hafta düzenlenen yatırımcı toplantısında 16 Aralık’ta faiz indirimi yapılmama olasılığının arttığını söylediğini aktardı.

Firmalar otomobil alana hemen satmayacağına dair sözleşme imzalatıyor

Firmalar al-satçıları engellemek için, otomobil satın alan müşterilerine hemen satmayacağına dair yeminli sözleşme imzalatmaya başladı.

Türk, İsrail ve Yunanistan büyükelçileri 15 yıldır ilk kez ortak etkinliğe katıldı

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Türkiye’nin Washington DC Büyükelçilisi Hasan Murat Mercan, New York’ta düzenlenen Ulusal Sefarad Toplumu Galası’nda Hanuka mumlarını İsrail ve Yunanistan Büyükelçileri ile birlikte yaktı.

MURAT SEVİNÇ yazdı: Zamanında yüksek oylarla seçilen Feyzioğlu, sonrasında çok mu değişti?

Yoğun tehdit altındaki meslektaşlarına yüzü hiç kızarmadan ‘müstemleke aydını’ diyebilen muhteremin marifetinde, nasıl bir cevher bulmuşlardı? Onlar da mı kandırıldı?

Beştaş dahil 13 HDP’li vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis’te

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş dahil 13 HDP milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, Meclis başkanlığına sunuldu.

Dolarla birlikte borsadaki yükseliş de sürüyor

Türkiye’de son dönemde endeks ve kur arasındaki negatif korelasyon ciddi anlamda zayıfladı. Dolar piyasa müdahalelerine rağmen hala tarihi zirvelerine çok yakın gezerken, Borsa İstanbul’dan bugün bir açılış rekoru daha geldi.

El Cezire, ‘Peker gözaltında’ duyumunu doğrulatamadı

Katar merkezli El Cezire kanalı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) gözaltına alındığına ilişkin duyumunu doğrulatamadığını duyurdu.

Myanmar’ın devrik lideri Su Çii’ye dört yıl hapis cezası

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Myanmar’ın devrik lideri Aung San Suu Çii, bir dizi suçlamayla yargılandığı davaların ilkinde dört yıl hapis cezasına mahkum edildiği bildirildi.