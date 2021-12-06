Kılıçdaroğlu: Tefecilerin tek umudu Erdoğan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. İktidar için “Kendisini Saray’a kapattı” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin sorularının cevapsız bırakıldığını belirtti.

Bütçe konuşmasında Sayıştay’a müdahale edildiğini ve raporların değiştirildiğini söyleyen CHP lideri, “Sayıştay raporları değiştiriliyorsa yürütme organının korktuğu bir şey vardır. Sayıştay’a müdahale eden kim” sorusunu yöneltti.

Kılıçdaroğlu, bütçe sunumunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yerine, yardımcısı Fuat Oktay’ın yapmasını da eleştirdi. Oktay’ı ‘memur’ olarak niteleyen CHP lideri, şunları söyledi: “Göndermiş memurlarını buraya, siz bütçeyi anlatın. Pembe bir tablo, çünkü öyle bir talimat almışlar. Yangında bile ‘Sayın cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yangını söndürmeye başladık’ diye cümleyi kuruyorlar.”

Enflasyon verilerine değinen ve Türkiye İstatistik Kurumu’nu (TUİK) hedefine koyan muhalefet lideri, şöyle devam etti: “Aylık enflasyon üç buçukmuş. Ne için? Saraydan talimat geldi biz bilmiyor muyuz? ENAG diye bir grup, bu işin uzmanları oturmuşlar, 3,5 değil 9,91 diyorlar. Hangisi doğru? TÜİK’in verdiği mi doğru?”

Kılıçdaroğlu, iktidarın yurt dışından tarım ürünleri getirerek kendi çiftçisiyle rekabete girdiğini ve çiftçinin ‘zor günler yaşadığını’ söyledi.

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini ‘Bizans sarayı’na benzeten, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Merkez Bankası’nı o hale getirdiler ki, 128 milyar dolar buharlaştı. Alıyorsunuz, bir protokol yapıyorsunuz, damada teslim ediyorlar. Damatla kayınpeder ne yaptılar 128 milyar doları?

*Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak benim de görevim sizin de göreviniz. Sizin sormanız lazım, kime sattın arka kapıdan?

* Vatandaşın hakkından hukukundan bu mu sorumlu olacak?

* Bu iktidar tek kişilik hükümet. Saygınlığı olmayan bir hükümet. Bir devlet tek kişinin iki dudağı arasına teslim edilmez. Bu ülkenin insanının töresinde devlet tek kişiye teslim edilmez.

* Ben kendi vatandaşımdan niye dolarla altınla borçlanıyorum? Ya benim Türk Liram yok mu? Hani siz milliydiniz? Kendi parası için değer kazansın diye mücadele etmeyip Türk Lirası’nı pul haline getiren birisi. Kitabını yazmışlar. Evet, ‘Türk Lirası nasıl pul edilir.’ Adı bu.

‘Bu bütçe fakirden alıp zengine veren bir bütçedir’

* Bütün faizcilerin, tefecilerin tek umudu Erdoğan’dır.

AKP’li vekiller konuşması sırasında sık sık Kılıçdaroğlu’na “Aday ol, aday” diye seslenince Kılıçdaroğlu, “Benim adaylığım neden bu kadar seni ilgilendiriyor? Geliyor gelmekte olan” sözleriyle yanıt verdi.

* Düne kadar sizin havuz medyasının şerefsiz diye tanımladığı… Koşa koşa Prens geldi. Acaba yaramıza derman olabilir mi? Nasıl bir mide var nasıl olabilir böyle şeyler ya?

* Bu bütçe fakirden alıp zengine veren bir bütçedir. Bu bütçe Türkiye Cumhuriyeti devletini fakirleştiren bir bütçedir. O nedenle bu bütçe Türkiye Cumhuriyeti devletine yapılmış bir kumpas bütçesidir.

* Hırsızlık yapanı, yolsuzluk yapanı mecliste tutmayacağım. Hırsızların bu devlette işi yoktur. Siyasi ahlak kanunu çıkaracağız.

* TBMM vesayet altındadır. Milletvekilinin sorularına dahi cevap verilmezse, Sayıştay’ın raporlarına müdahale edilirse o parlamento yürütmenin vesayeti altındadır. Hangi yetkiniz var, hangi gaziliği kaldı Allah aşkına? Meclis’te el kaldıran, el indiren milletvekilleri grubuna döndürdüler. Bir kişi kalkıp cesaretle benim görüşüm şudur diyemiyor.

* Dolar 7 liradan 14 liraya çıkıyor. Kim kazandı? Dolarla ihale yapan kazandı. Parayı kim ödeyecek? Fakir fukara ödeyecek. Bunu vicdanınız kabul ediyor mu? Ya insaf, güvenceyi de dolarla yapıyorsun.

‘Bu millet ABD’deki enflasyonu neden çeksin’

* Dolarla ihale yapılır mı? Dolar şimdi 14 liraya çıkıyor, kim kazandı? Dolarla ihale alan kazandı. Kim ödeyecek, 83 milyon ödeyecek. Bunu sizin vicdanınız kabul ediyor mu? Dolarla ihale aldın eyvallah, güvenceyi de dolarla veriyorsunuz.

* (Kendisine seslenen AKP’li vekile) Belediyeleri öğrenmek istiyorsun, İçişleri Bakanı’nın el koyduğu 25 yolsuzluk dosyasını sor.

* Ayrıca ne yaptılar biliyor musunuz? Avro’yla borçlandıysanız Avrupa’daki enflasyonu sırtınıza yüklüyorlar. Bu millet, ABD’deki enflasyonu neden çeksin?

* (AKP’li vekillere) ABD’deki enflasyonun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yüklenmesinden rahatsız olduysanız, bundan memnun olduk.

* Uyuşturucu baronlarına arka çıktılar. Zindaşti’yi kim çıkardı hapisten? Tonlarca kokain yakalanıyor, savcı cesaret edip soruşturma açamıyor. (Konuyu bilmediğini söyleyen AKP’li vekile) Uyuşturucu gelmedi diyor. Konteyner numaraları bile yayınlandı, bu kadar mı habersizsin.

‘Allah’ın izniyle bunları göndereceğiz’

* Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını uygulamayanlar terfi etti, sözüm söz tamamını temizleyeceğim. Bu memlekete adalet ya gelecek, ya gelecek. Sizler savunamazsınız, sizler milletin arasına giremezsiniz. O nedenle size diyorlar ki tedbiri kıyafet yapın.

* Bir tek Yargıtay kararının altında imzası olmayan Yargıtay üyesinin Anayasa Mahkemesi’ne atanmasını Türkiye Cumhuriyeti’nin şanını yakıştıramıyorum. Yargıtay üyelerine söylüyorum, Yargıtay’ın tarihine kara bir leke sürdünüz.

* Biz bu bütçeye hayır diyeceğiz ve Allah’ın izniyle bunları göndereceğiz. Beraber göndereceğiz. Göndereceğiz göreceksiniz. Sandığı getiremiyorlar, getiremezler.

AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı’nın bütçe görüşmeleri sırasında kendisine sataşmasına ise “Arkadaşlar, ‘Yeliz’ konuşuyor” ‘sözleriyle cevap verdi. Çamlı, 2017’de başkanlık sistemi görüşmelerinde ‘Yeliz’ ismiyle canlı yayın yapınca, sahte hesabı ifşa olmuştu.