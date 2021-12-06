İktidarın hesabına göre Merkez Bankası’nın rezervi 126 milyar dolara ulaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kur hareketlerinin ekonominin gerçeklerine uygun olmadığını savunarak Merkez Bankası (MB) rezervlerinin 35 milyar dolarlık artışla, 126 milyar dolara ulaştığını söyledi.

2022 bütçe görüşmelerinin Meclis ayağında sunum yapan Oktay, döviz kurlarındaki artışa gerekçe olarak doların tüm para birimleri karşısında değer kazanmasını gösterdi: “Kurlarda son dönmeden yaşanan hareketleri politika faizine bağlamak son derece yanlıştır ve Türkiye’nin ihracatta, büyümede, mali disiplinde ve cari dengede sağladığı başarıyı göz ardı etmektir.”

Oktay, “Kur hareketleri ekonominin gerçeklerine uygun değil” diyerek, MB’nin rezervlerine ilişkin bilgiler verdi. Oktay’a göre bankanın rezervleri 35 milyar dolar artarak 126 milyar dolara ulaştı.

Enflasyon verilerine de değinen Oktay, “Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz” vaadinde bulundu: “Enflasyonun yükselmesi konusunda aldığımız tedbirler, haksız ve fahiş fiyat artışlarının etkin bir şekilde denetlenmesi ve gerekirse kamu kaynaklarından feragat edilmesi yoluyla enflasyonun vatandaşlarımıza en az şekilde yansıtılması hususunda büyük gayret sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızı fiyat artışlarından korumak amacıyla doğal gazda maliyetin dörtte üçünü ve elektrikte ise yarısını hükümet ve devlet olarak biz üstleniyoruz.”

Bütçe gelirlerinde yüzde 15,4 oranında artış beklediklerini ve miktarın 1 trilyon 472,6 milyar lira olacağını tahmin ettiklerini söyleyen ve büyüme hedeflerini de açıklayan Oktay, “2021 yılının tamamında yüzde 10’u aşabilecek düzeyde bir büyüme oranı kaydetmeyi bekliyoruz” dedi.

Bütçe görüşmeleri, 12 gün sürecek ve 17 Aralık’ta sona erecek. Görüşmelerde, 225 kamu idaresinin bütçesi, 226 kamu idaresinin kesin hesabı ile 198 Sayıştay raporu ele alınacak.