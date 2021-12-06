Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: İşvereni de memnun etmek gerekiyor

Katar ziyareti öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, asgari ücrette işçi kadar işverenin de memnun edilmesi gerektiğini söyledi.
Gelecek yılki asgari ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık’ta yapmıştı. İkinci toplantı 7 Aralık’ta, üçüncü toplantı ise 9 Aralık’ta düzenlenecek.
Türkiye’de net asgari ücret bu yıl başında yüzde 21,56’lık zamla 2 bin 825 liraya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istekleri doğrultusunda yüksek enflasyona rağmen peş peşe gelen faiz indirimleri sonrası ise asgari ücrette dolar bazlı büyük bir erime oldu. Yıl başında 383 dolar seviyesinde bulunan asgari ücret bugün 210 doların altında.
Erdoğan, Katar ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı’nda asgari ücrete ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Sadece işçi kesiminin memnuniyeti değil, işveren kesiminin de alınan karardan memnun olması gerekiyor.”
Erdoğan bir başka konuşmasında ise asgari ücrete ‘çok çok fevkinde bir artış’ geleceğini söylemişti.
Daha önce işveren, hükümet ve Türk-İş asgari ücretin fazla uzatmadan aralık ayı başında tespiti için hazır olduklarını duyurmuştu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre Türkiye’de 2020 yılında kayıtlı işçilerin yüzde 42’si asgari ücretle çalışıyor ve bu alanda Avrupa’nın tümünden açık ara önde.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın paylaştığı asgari ücret anketinde işverende 3,5-3,75, işçide 3,75-4 bin lira aralıklarının önde olduğu gözlemlenmişti.
Asgari ücretin 4 bin lira (bugünün kuruyla 291 dolar) yapılması durumunda bile işçinin geçen yıla göre dolar bazlı alım gücü kaybı hala 90 dolardan (bugünkü kurla 1241 lira) fazla olacak.
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