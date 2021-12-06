Çavuşoğlu: Katar’a para için gelmedik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında ”Biz Katar’a herhangi spesifik olarak Türkiye’ye para göndermesi için değil, ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için geldik” dedi.

Türk Lirası’nda değer kaybı sürerken, bunun faiz indirimleriyle yolunu açan Merkez Bankası’nın piyasaya müdahalesi hiçbir etki yaratmamıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘faizde ısrar’ konuşmaları, bu müdahalelerin etkisiz kalmasındaki sebeplerden birisi oldu.

Diğer yandan Türkiye, dış politikadaki ‘sıkışmışlığı’yla birlikte ekonomiye de soluk aldırabilmek için uzun süredir ‘düşman’ bellediği Birleşik Arap Emirliği (BAE) veliaht prensini Ankara’da ağırlamış ve yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalanmıştı.

İktidarın bu haftaki ‘can simidi’ denemesi ise Katar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlardan oluşan heyet bugün Katar’a gitti. Katar’la da daha önceden 10 milyar dolarlık anlaşma imzalanmıştı. Katar’dan Türkiye’ye zaman zaman nakit akışı yapıldığı iddiaları gündeme geliyordu.

Katar’da mevkidaşı Şeyh Muhammed Abdulrahman El Sani ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’deki ekonomik krizle ilgili soruya şu yanıtı verdi: ”Göstergelere bütüncül bakmak gerekiyor. Türkiye büyüme, ihracat rakamları ve üretim kapasiteyle iyi bir noktada. Diğer yandan son zamanlarda Türk Lirası’nın avro ve dolar karşısındaki değer kaybı bir realite. Ancak kurdaki dalgalanma geçicidir, istikrara kavuşacaktır, enflasyon ve faizler konusunda uzmanlarımız çalışıyor.”

‘Katar’ın para göndermesi için gelmedik’

Çavuşoğlu, Türkiye’nin Katar’dan ekonomik krizle ilgili yardım alıp almayacağı konusu hakkında ”Biz Katar’a herhangi spesifik olarak Türkiye’ye para göndermesi için değil, ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için geldik. Zaten swap anlaşması da kendi aramızda var, daha önceki yıllarda bu anlaşmaya varmıştık” dedi.

#CanlıYayın📡#Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ile Ortak Basın Toplantısı



📍Doha https://t.co/omQhKVwz1R — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 6, 2021

Katar Dışişleri Bakanı’ysa ülkesinin Türkiye’deki yatırımlardan olumlu sonuçlar aldığına vurgu yaparak ”Desteğimiz devam ediyor” mesajını verdi.