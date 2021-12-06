Kılıçdaroğlu, sağlıkçılar için mücadelesini vereceği talepleri paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sağlık çalışanları için ‘mücadelesini vereceğini’ söylediği talepleri paylaştı.

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Pratisyen hekim maaşlarına 2 bin 500 TL, diş hekimleri dahil uzman hekim maaşlarına 5 bin TL ek gösterge zammı öngören düzenleme için TBMM’de tüm partiler uzlaşmaya varmıştı. Sağlık çalışanları, ek gösterge zammının sadece hekimlerle sınırlı tutulmasına tepki göstermiş; sağlık çalışanlarının haklarını savunmak için tüm Türkiye’de iki günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurmuşlardı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bugün söz konusu zammın bütün sağlık çalışanları için genişletileceğini duyurmuştu.

Sağlıkçılarla görüştüğünü belirten Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden yedi talebi paylaşarak şöyle yazdı: “Sağlıkçılarımızla konuştum. Mücadelesini vereceğim talepleri aşağıda paylaşıyorum. İktidara da buradan sesleniyorum: Bu talepleri hemen çözün, varsın sağlıkçıların oyları sizin olsun. Sağlıkçılarımız müsterih olsun, yapmazlarsa, iktidara geldiğimizde sorunları biz çözeceğiz!”

CHP liderinin aktardığı talepler şunlar:

Söz verdiğiniz gibi sağlık personeli atamalarını yapın. Atama kılavuzunu hemen yayınlayın. Ücretleri hemen düzeltin. Adaletsiz performans kesintilerini durdurun. Kriterleri hakkaniyetli hale getirin, sağlıkçılarla kriterler konusunda el sıkışın. Ödeme planlarını şeffaflaştırın. Çalışma saatlerini insancıl hale getirin. Çalışma saatleri hukuken bu ülkede nettir. Kanunlara uyun Sağlıkçılar arasında ayrım yapmayın, Ek ödeme, risk tazminatı ve benzer düzenlemelerden tüm sağlıkçıları faydalandırın. Tazminatları ödeyin, haklarını verin. Yükselme kriterlerini şeffalaştırın.