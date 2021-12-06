ABD, Pekin Olimpiyat Oyunları’na diplomatik boykot uygulayacak

ABD’de Beyaz Saray, Çin’in Doğu Türkistan ve diğer bölgelerdeki insan hakları ihlalleri nedeniyle 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’na diplomatik boykot uygulanacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, şunları söyledi: “Çin’in Sincan’da işlediği insanlığa karşı suçlar ve diğer insan hakları ihlalleri nedeniyle 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları’na hiçbir diplomatik ya da resmi heyet göndermeyeceğiz.”

AA’nın aktardığına göre Psaki, Pekin Olimpiyat Oyunları’na yönelik bu boykotun ‘diplomatik seviyede olduğunu ve sporcuları etkilemediğini ancak Çin’in insan hakları ihlallerine yönelik sert bir mesaj olduğunu’ söyledi.

Biden, boykotu düşündüklerini duyurmuştu

Washington Post gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı ve 16 Kasım’da yayımladığı haberinde, Biden ya da hükümet yetkililerinin, Pekin Kış Olimpiyatları’na katılmayarak insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin’e diplomatik boykot uygulamayı planladığını öne sürmüştü.

Söz konusu kararın henüz resmileşmediğini aktaran kaynaklar, Biden’ın bu ay sonundan önce kararı onaylamasını beklediklerini belirtmişti.

Biden, 18 Kasım’da gazetecilere yaptığı açıklamada da olimpiyatlara diplomatik boykot düşündüklerini teyit etmişti.

Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022’de Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenecek.

Doğu Türkistan’da neler oluyor?

Uygurların zorla ‘yeniden eğitim kampları‘nda tutulması, kadınların zorla kısırlaştırılması, çocukların ailelerinden ayrılması, fabrikalarda zorla çalıştırma, sistematik tecavüz ve işkence Çin’e yöneltilen suçlamalardan yalnızca birkaçı.

Hem mevcut hem de eski ABD dışişleri bakanları, Britanya, Kanada ve Hollanda parlamentoları Çin’in Uygurlara yönelik muamelesini soykırım olarak nitelendirmişti.

Birleşmiş Milletler’e göre, Çin, ‘mesleki eğitim verdiğini ve aşırılığı ortadan kaldırmayı amaçladığını’ iddia ettiği kamplarda en az 1 milyon Uygur Türkü’nü tutuyor.