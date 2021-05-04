Üç AKP’liden birine göre hükümet Uygur Türkleri için yeterince ses çıkarmıyor

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre her üç AKP’liden biri hükümetin Uygur Türkleri için yeterince ses çıkarmadığını düşünüyor.

Fotoğraf: Reuters

Araştırma sonuçlarını, şirketin kurucusu Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı.

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Buna göre en çok yüzde 76.3’le HDP ve yüzde 73.6’yla İYİ Parti seçmeni hükümetin tepkisini yetersiz bulurken MHP seçmeni yüzde 42.1’le sondan ikinci. AKP seçmeninin ise yüzde 33.5’i tepkiyi yeterli bulurken yüzde 37.3 gerekli tepkinin verilmediğini düşünüyor.

Yüzde 53.2’yle çoğunluk tepkiyi yetersiz bulurken yüzde 23.8’lik kısım ise ‘Fikrim yok/Cevabım yok’ dedi.

Doğu Türkistan’da neler oluyor?

Uygurların zorla ‘yeniden eğitim kampları‘nda tutulması, kadınların zorla kısırlaştırılması, çocukların ailelerinden ayrılması, fabrikalarda zorla çalıştırma, sistematik tecavüz ve işkence Çin’e yöneltilen suçlamalardan yalnızca birkaçı.

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Hem mevcut hem de eski ABD dışişleri bakanları, Britanya, Kanada ve Hollanda parlamentoları Çin’in Uygurlara yönelik muamelesini soykırım olarak nitelendirmişti.

Birleşmiş Milletler’e göre, Çin, ‘mesleki eğitim verdiğini ve aşırılığı ortadan kaldırmayı amaçladığını’ iddia ettiği kamplarda en az 1 milyon Uygur Türkü’nü tutuyor.