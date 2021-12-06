Buldan: Geçim değil seçim bütçesi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AKP’ye “Bu bütçe dönüşü olmayan gidişinizin bütçesidir” dedi. Bir diğer eş başkan Mithat Sancar ise erken seçim çağrısı yaptı.

‘Geçim değil seçim bütçesi’

Meclis’te 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’ne dair değerlendirmelerde bulunan Buldan, bütçenin geçim derdindeki halkın değil, ‘seçim derdindeki bir iktidarın bütçesi‘ olduğunu savundu.

HDP grubunun bütçenin komisyon görüşmelerinde verdiği değişiklik önerilerinin tamamının reddedildiğine dikkat çeken Buldan şunları söyledi: “Halkın bütçe hakkının yok sayıldığı, katılımdan uzak, sarayın emir ve isteğine göre hazırlanan bir bütçedir. Asgari ücret artışı başta olmak üzere grubumuzun bütçeye ilişkin verdiği tüm değişiklik önergeleri bir bir reddedildi, çünkü bu bütçe retçi iktidarınızın retçi bütçesidir.”

Bütçede eşitsizlikler olduğuna vurgu yapan HDP liderine göre bütçe ile halkın sofrasındaki ekmek küçülecek. Bütçenin ‘saraya’ kemer gevşettirdiğini, halka ise kemer sıktırdığını dile getiren Buldan AKP’yi uyardı: “Bu bütçe iktidarınızın son bütçesidir. Dönüşü olmayan gidişinizin bütçenizdir.”

Halkın ekonomik ve sosyal anlamda çöküşte olduğunu vurgulayan Buldan, bütçe kanunun halkın taleplerini görmezden geldiğini söyledi. İktidarın kendisine yakın şirketleri ve vakıfları kayırdığını belirterek, “Halk yokluk içindeyken rantın bolluğu içindeki TÜGVA’larınız, torpilli yandaş atamalarınız, çifter maaşlarınız, bitmek tükenmek bilmeyen saray israfınız, 5’li çetenize vergi aflarınız, iktidarınızın bir özetidir” dedi.

‘Hayat cehennem, ülke ucuz emek cenneti’

Buldan’ın ardından kürsüye gelen HDP’nin diğer eş başkanı Mithat Sancar ise erken seçim çağrısı yaptı. Erken seçim için bir an evvel Meclis’e önerge getirilmesini isteyen Sancar, “Sandığı getirelim, halkın önüne koyalım. Bu sistem yoksulluk üretiyorsa, o sistemin yoksullukla mücadele etmesini bekleyemeyiz” dedi.

İktidarın ekonomi modelini eleştiren Sancar, model ile halkın yaşamının ‘cehennem‘e, ülkenin ise ucuz emek cennetine çevrildiğini söyledi.

Sancar konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Denetimin olmadığı, hukuk devletinin işlemediği yerde yolsuzluk ve organize suç alır başını gider. O nedenle bu ülke bir suç imparatorluğu haline getirilmiştir. Bakanların çetelerle mafyayla ilişkisine ilişkin binlerce veri, ifşaatlar ortadayken savcılar, kılını kıpırdatmamakta, hükümet hareket geçmemekte. Meclis üzerine düşeni yapmamaktadır. Sürekli iç düşman yaratan bu sistem esas savaşı içeride halkına karşı veriyor. Bu ülkeyi çökerten tam da bu anlayıştır.

Bütçe rakamlarını incelersek tek tek göreceğiz, bu bütçede en büyük paylardan biri güvenlik harcamalarıdır. Yani bu bütçe bir savaş bütçesi olarak karşımıza çıkıyor. Peki güvenlik harcamalarına bu kadar payın ayrılmasının karşılığı nedir. Bunu her gün sofradan ekmeğin biraz daha alınması, aşın biraz daha azalması demektir.

Bu krizden acil çıkışa ihtiyaç var. Bu çoklu krize karşı çoklu bir demokratik ittifaka ihtiyaç var. Bu demokratik ittifakın seçime de yansıması şarttır. Biz buna geniş demokrasi ittifakı adını verdik. Ülkenin üçüncü yolu, üçüncü seçeneği olarak tanımladık ve orada yürüyoruz.

İktidarı istifaya davet ediyoruz ama istifa etmeyeceklerini biliyoruz. O nedenle şimdi meclise görev düştüğüne inanıyoruz. Meclis bu konuda inisiyatif almalıdır. Erken seçim kararı bir an önce bu meclisten çıkarılmalıdır. Bütün muhalefet partilerine çağrımızı yineliyoruz. Erken seçim önergesini gecikmeden buraya hep birlikte getirelim. Ben biliyorum laf atanlar dahil, AKP sıralarında şimdi bulunan ve burada bulunmayan milletvekilleri arasında bu gidişattan vicdanı sızlayanların sayısı az değildir. Buna inanıyorum ki şimdi bana laf atanlar dahil bu gidişattan vicdan azabı duyanlar az değildir. En azından erken seçim kararına evet oyu verebilecek sayıda vicdanlı AKP’li milletvekilli vardır.”