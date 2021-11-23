Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye erken seçim çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki partililerle CHP Genel Merkezi’nde görüştü. Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye erken seçim çağrısı yaparken, Davutoğlu ‘hemen seçim’ yapılması gerektiğini söyledi.

Görüşme sonrası konuşan Davutoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Herkes dışarıdan bir saldırıdan bahsediyor. Bu tablo, iktidarın yanlış politikaların ürünüdür.

* Türk lirasının değeri onurumuzdur. Bugün yaşanan gelişmelerle elinde fırsatçı şekilde dolar biriktiren bir kitle ile Türk Lirası’nı cebinde taşıyan milyonlar arasında geniş bir uçurum vardır. Bir tarafta dolarla yaşayanlar, bir yandan da Türk Lirası ile yaşayanlar arasında gelir adaletsizliği var.

* Bütçe artık geçerliliğini yitirmiştir. Türkiye ödemeler düzeni sarmalına giriyor. Bunun sorumlusu bu yönetim biçimidir. Her açıklama füze gibi Türk ekonomisini vuruyor.

* Başta TÜİK ve Merkez Bankası olmak üzere büyük bir çözülme yaşanıyor. Kurumsal bir yenilenmeye büyük bir ihtiyaç var.

* Erken seçim demiyorum, hemen seçim, şimdi seçim diyorum.

Kılıçdaroğlu’ysa özetle şunları söyledi:

* Piyasalar durmuş vaziyette, en küçüğünden en büyüğüne herkesin kafasında kocaman bir soru işareti var. Kimse önünü göremiyor. Bugün partide oturup toplantı yaptılar, neden daha önce toplanmadınız?

* Türkiye Cumhuriyeti bir kişiye devredilebilir mi? Böyle bir devlet geleneği Mete Han’dan beri hiç olmamıştır.

* Fiyat istikrarından sorumlu kurum fiyat istikrarını sağlayamıyor. Yetkisi elinde alındı, kim aldı? Erdoğan aldı bir kararnameyle.

* Böyle bir tabloyu görmedim, yaşamadım da. Öyle bir noktadayız ki, döviz kuru elektrik sayacından daha hızlı çalışıyor.

* Seçim. Millete niye güvenmiyorsunuz ya? Neden kaçıyorsun? Türkiye en derin krizlerinden birini yaşıyor. Suçu dış güçlere atıyorlar. Türkiye bu kadar zayıf mı ya? Milli diyorlar, yerli diyorlar; bunlar ne yerlidir ne de millidir. Bir insan kendinde olmadığı bir şeyi dillendirir.

* (MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye) Yüreğinde bir damla millet sevgisi varsa, erken seçimin kapısını aç kardeşim, yazıktır günahtır bu millete.