AKP seçmeninin yüzde 30’u ‘zenginleşmiş’

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre her 10 kişiden yedisi toplumun yoksullaştığı kanaatinde.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz ısrarı ve Merkez Bankası’nın (MB) yüzde 20’ye yaklaşan enflasyona rağmen son üç ayda 400 baz puan faiz indirmesi sonucu Türk Lirası’nda (TL) tarihi değer kayıpları yaşıyor.

Türk Lirası sadece bugün yüzde 15’e yakın devalüe olurken, yıllık kayıp yüzde 70’lere ulaştı.

Araştırma sonuçlarını, MetroPOLL’ün kurucusu Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı.

Buna göre katılımcılara “Son yıllarda zenginleştiniz mi, yoksa yoksullaştınız mı” sorusunun sorulduğu ankette yüzde 11’lik azınlık ‘zenginleştiğini’ söyledi.

İktidar partisi AKP seçmeninin yüzde 29,6’sı ‘zenginleştiğini’, yüzde 30,9’u ‘yoksullaştığını’, yüzde 39’u ise ‘durumunun değişmediğini’ söyledi.

AKP’nin ‘ittifak’ ortağı MHP seçmeninde ise durum biraz daha farklı. Her 10 MHP seçmeninden altısı ‘yoksullaştığını’; biri ‘zenginleştiğini’; üçü ise ‘durumunun değişmediğini’ söyledi.

CHP, İYİ Parti ve HDP seçmenlerinde ‘zenginleştiğini’ söyleyenlerin oranı yüzde 2’yi bulmazken DEVA Partisi seçmeninin yalnızca yüzde 2’si ‘zenginleştiğini’ söyledi. Saadet Partisi seçmeninde bu oran yüzde 4,2.