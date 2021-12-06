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Katar’da Çavuşoğlu’na ‘Para için mi geldiniz’ sorusu: TRT yayını kesti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ortak basın toplantısı düzenlediği sırada Reuters muhabiri “Türkiye Katar’a para talep etmek için mi geldi” diye sordu.

Basın toplantısını canlı veren TRT Haber bu soru üzerine yayını apar topar kesti.


Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı’nın dışişleri bakanları düzeyindeki hazırlık toplantısı kapsamında Katar’ın başkenti Doha’ya gitmişti.

Çavuşoğlu ve Şeyh Muhammed toplantı öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Bu sırada Reuters muhabirinden şöyle bir soru geldi: “Türkiye’nin yaşadığı ekonomik kaosu aşması için acaba siz Katar’a mali bir destek mi talep etmeye geldiniz?”

Muhabirin bu sorusundan sonra TRT Haber canlı yayını kesti.

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