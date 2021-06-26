Kılıçdaroğlu’ndan Katar-Türkiye anlaşması için altı soru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye ile Katar’ın askeri alandaki protokolüne ilişkin hükümete altı soru yöneltti.

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Katar ile Türkiye arasında 2 Mart 2021’de imzalanan ‘Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü’, dün Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Askeri işbirliğini kapsayan protokol, bazı sitelerde, ‘Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi’ olarak yansıtılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı ise iddiaları yalanlamış, askeri sağlık alanında işbirliği kapsamındaki protokolün, ‘her yıl belirlenecek kontenjan dahilinde misafir personel ve Katar Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan asker-sivil personel ile Katar Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsadığını’ dile getirmişti.

Kılıçdaroğlu, söz konusu haberi paylaşmasının ardından iktidar tarafından eleştirilmişti.

‘Uçuk açık’ dedi

CHP lideri, bugünkü Twitter paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘algı yapabilmek için ‘#ÖzürDileKılıçdaroğlu’ etiketiyle devreye soktuğunu’ öne sürdü. Kılıçdaroğlu, “Ben de bunu bekliyordum, hepsi gelsin” diye yazdı.

Halkı protokolü okumaya davet eden CHP lideri, “Gençler anladı oyunu, şimdi sıra halkımızda… Bu askerî gibi çerçevelenmiş ve bilerek ucu açık bırakılmış korkunç bir manipülasyondur!” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu şu soruları sordu:

“1. Tıp okullarımızı peşkeş çektiğiniz bu Katarlı kişilere (ister asker ister sivil olsun), bizim çocuklarımıza uyguladığınız gibi bir sınav neden uygulamıyorsunuz?

2. Protokolde sıraladığınız bölümlerin (önlisans, eczacılık, dişçilik vb.) askerî tıp eğitimini çok aştığı aşikardır. Neden kapsamı bu kadar geniş tuttunuz? Neden hayli sivil olan tıp bölümlerini de içeriyor bu protokolünüz?

3. Türkiye’nin tüm sağlık eğitim kurumları diyerek neden genelleme yaptınız? Mesela neden eski askerî tıp kurumları ile sınırlamadınız? Edirne’den Hakkari’ye her yeri neden protokole dahil ettiniz?

4. Tıp eğitimi dünyanın en pahalı eğitimlerinden biridir. Neden kontenjanlar ile ilgili herhangi sınırlama koymadınız? Çocuklarımızın kontenjanından mı vereceksiniz?

5. Eğitim danışmanlık şirketlerinin istedikleri gibi bu protokolü manipüle edip, rahatlıkla Katarlı asker veya sivilleri bizim tıp fakültelerine yerleştirmelerine neden izin veriyorsunuz?

6. Ve en önemi soru… Neden Katar, hep Katar? Kataristan’a döndü bin yıllık devlet. Sorular bitmez, gençler bu oyunu yemediler, şimdi de halkı bilgilendirmekte sıra.”

CHP lideri, paylaşımlarına “Erdoğan, söyle Katarlı dostlarına, vermeyeceğiz para mara! Bakalım görelim söke söke alabiliyorlar mı, alamıyorlar mı” notunu da düştü.