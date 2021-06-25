Katar’la anlaşma askeri alanla sınırlıymış

Türkiye ile Katar arasında imzalanan eğitim işbirliği anlaşmasının askeri nitelik taşıdığı bildirildi.

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2 Mart 2021’de Katar’ın başkent Doha’da imzalanan beş yıl geçerli ‘Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü’ bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.

Haber, bazı sitelerde, ‘Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi’ olarak yansıtıldı. Ancak protokol askeri nitelikte.

Buna göre tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık, sağlık meslek yüksekokulu, sağlık alanındaki lisans ve lisansüstü eğitimler ve hasta tedavisi dahil yine sağlık alanındaki askeri işbirliği söz konusu.

Silahlı kuvvetlerden seçilecek

Buna göre her iki ülkeden misafir personel ve misafir öğrenci kabul edilecek, eğitim süresi ev sahibi ülke tarafından belirlenecek. Personel ve öğrenciler, her iki ülkenin silahlı kuvvetlerinden seçilecek.

Türkiye’de eğitim dili Türkçe/İngilizce, Katar’da ise Arapça/İngilizce olacak. Öğrenci adayında dil yeterliliği aranacak. Bir yıldan uzun süren eğitimler, Türkce ya da Arapça verilecek.

İşbirliği faaliyeti ücretli ya da ücretsiz olabilecek. Ücretsiz yapılması kararlaştırılırsa personel ve öğrencinin maaş ve harçlığı, eğitim alınan ülke tarafından ödenecek.

Protokol Türkiye adına Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Vekili Hava Tabip Tuğgeneral Durmuş Aydemir tarafından imzalandı.

NTV’nin haberine göre Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, anlaşmanın sadece askeri sağlık alanındaki işbirliğini ve Katar Silahlı Kuvvetleri’nden personel ile burada görev yapmak için eğitim alan personeli kapsadığını bildirdi.