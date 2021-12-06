CHP’nin bütçe şerhinde ‘iç çatışma’ uyarısı

Meclis Genel Kurulu’ndan görüşmelerine başlanan 2022 bütçesine ilişkin CHP’nin hukuk, ekonomi ve sistem eleştirisi yapılan muhalefet şerhinde, ‘toplumda biriken tepkinin siyaset yolu aracılığıyla dışarı vurulmaması halinde iç çatışma riskinin doğacağı’ uyarısı yapıldı.

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Meclis’te 12 gün sürecek bütçe maratonu öncesi komisyon görüşmelerinin sonunda muhalefet şerhi kaleme alan CHP dikkat çeken tespitlere yer verdi.

‘Devlet kurumlarının tarafsızlığını yitirdiğine ve dış politikada yalnızlaşma yaşandığına’ vurgu yapılan şerhte şu ifadelere yer verildi: “Tek parti devleti değil tek kişi devleti, devlet partisi değil parti devleti vardır. Formel anlamda, Anayasa’nın lağvı, güçler birliği ilkesinin yok olması söz konusudur. TBMM, yetkileri elinden alındığı için bir nevi halkla ilişkiler birimine dönüşmüştür. Kutuplaşmanın toplumsal çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır. Tarafsız hiçbir devlet kurumu kalmamıştır. Devlette kurumsal çöküş vardır. Ülke, dış politika açısından Balkan harbi öncesi dâhil hiçbir dönemde bu kadar yalnızlaşmamıştır. Toplumda biriken tepkinin siyasal yollarla sonuç elde etmemesi neticesinde iç çatışma çıkma riski vardır.”

‘Tek kişiye parlamentoyu fesih yetkisi verildi’

Şerhte, partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte Erdoğan’ın ‘halkın değil, görüşlerin temsilcisi olduğu’ ifade edilerek şunlar kaydedildi: “Tek kişiye parlamentoyu fesih yetkisi verilmiş; Meclis’in geleceği, bir kişinin iki dudağının arasından çıkacak sözcüğe bırakılmıştır. Meclis’in bütçe hakkı ve yetkisi fiilen elinden alınmıştır.”

CHP’nin şerhinde AKP’ye dair şu tanımlama da yer aldı: “Türkiye, bir yolsuzluklar, uyuşturucu ticareti ve kara para aklama merkezi haline gelmiştir” ifadeleri kullanıldı. AKP ise “Türk lirasının değerini ihracat seferberliği adı altında düşürücü bir politika izleyen, kıtlık ve kuyruk vadeden parti.”