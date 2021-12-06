El Cezire, ‘Peker gözaltında’ duyumunu doğrulatamadı

Katar merkezli El Cezire kanalı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) gözaltına alındığına ilişkin duyumunu doğrulatamadığını duyurdu.
Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Peker, örgütüne yönelik operasyonların ardından video çekip paylaşmaya başlamıştı. Tweet atarak iktidar hakkında yeni iddialar ortaya atmayı sürdüren örgüt lideri, bir süredir yeni video yayınlamıyor.
Peker 24 Kasım’dan bu yana herhangi bir tweet de atmadı.
Gazeteci Erk Acarer, 25 Kasım’da Peker’in internetinin kesildiğini, dört gün önce de ev hapsine alındığını bildirmişti.
El Cezire’de bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Katar’a ziyaretinin değerlendirildiği bir analizde, Peker’in BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındığı, Türkiye’ye iade edilebileceği belirtilmişti.
Ancak kanal, 1 saat kadan sonra ‘gözaltı bilgisini doğrulatamadığını’ belirtti.
Acarer, Twitter hesabındaki paylaşımda Peker’in Türkiye’ye iadesi gibi bir durumun ‘söz konusu olmadığını’ söylemişti.