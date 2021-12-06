El Cezire, ‘Peker gözaltında’ duyumunu doğrulatamadı

Elinize değil gözünüze yapışıyor Deli İbram Divanı. Bir sayfa, bir sayfa daha derken bitiveriyor. Sosyal medya paylaşımları, 20 yılda sekiz öykü kitabı yayınlayan Ahmet Büke’nin bu ilk romanını Yaşar Kemal’in eserleriyle karşılaştırıyor. Edebiyat severler bugünlerde bu kitabı konuşuyor.