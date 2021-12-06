Myanmar’ın devrik lideri Su Çii’ye dört yıl hapis cezası

Myanmar’ın devrik lideri Aung San Suu Çii, bir dizi suçlamayla yargılandığı davaların ilkinde dört yıl hapis cezasına mahkum edildiği bildirildi.

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Myanmar ordusu, 2020’deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021’de yönetime el koymuştu. Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ordunun, darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne yüzlerce kişi hayatını kaybetti. binlerce gösterici gözaltına alındı. Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu’na (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1200 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı. Geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanıyor.

Suu Çii, halkı isyana teşvik etmek ve Covid-19 kurallarını ihlal etmekten suçlu bulundu.

11 suçlamayla yargılanan ve hepsini reddeden ve ev hapsinde tutulan Suu Çii’nin hapishaneye konulup konulmayacağı ise netleşmedi. Myanmar eski devlet başkanı Win Myint de aynı suçlamalarla dört yıl hapis cezasına mahkum edildi.