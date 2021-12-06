CHP’nin 13’üncü katında neler oluyor?

ALTAN SANCAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönemdeki hamleleri dikkat çekiyor. Alışık olduğumuzdan farklı bir CHP ve Kılıçdaroğlu izliyoruz. İktidar kadar kamuoyu da Kılıçdaroğlu’nun bu yeni muhalefet tarzının arkasında nasıl bir stratejinin yattığını merak ediyor. Edinilen bilgilere göre bu değişimin arkasında CHP Genel Merkezi’nin 13’üncü katında kurulan yeni ekip yatıyor.

CHP’nin 13’üncü katı uzun yıllardır bilinen bir yer. Genel merkezin bu katı, partinin en yoğun ve belki de en kalabalık olan yerlerinden biri. Neredeyse 24 saat yaşıyor. Geçmişten bugüne basın ve propaganda, daha doğru tabiri ile iletişim merkezi olarak kullanılıyor.

Seçim sürecinde olunsun ya da olunmasın, sahadan gelen tüm bilgiler, basında çıkanlar, sosyal medyaya yansıyan tartışmalar, kamuoyu araştırma şirketlerinden gelen veriler… Kısacası CHP’ye ve seçmene dair her şey burada ince bir süzgeçten geçiriliyor. Çalışmalar bunlarla da sınırlı değil. CHP’nin ve Kılıçdaroğlu’nun stratejileri de burada tartışılıyor.

13’üncü katta strateji ve saha gruplarıyla yaratıcı ekipler birlikte çalışıyor. Strateji belirlemek üzere haftalık toplantılar düzenleniyor. Çıkan sonuçlar, yaratıcı ekip tarafından işleniyor ve ete kemiğe büründürülüyor.

CHP yönetimi bu hizmetleri dönem dönem alırken, bir yılı aşkın süredir çok sayıda profesyonel sürekli istihdam edilerek çalışıyor. Ekiplerin kendi alanında uzman şefleri bulunuyor ve şeflerin koordinasyonunda her ekibin farklı sayılarda çalışma arkadaşı bulunuyor.

Kılıçdaroğlu’nun bürokrasiye yönelik yaptığı ve büyük ses getiren çağrı da Kılıçdaroğlu’nun başkanlığındaki bir toplantıda kararlaştırılmıştı. “128 milyar dolar nerede” çıkışıysa gece saat 03:00’e kadar süren bir toplantının ardından ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’nun son dönemde verdiği kravatsız görüntüler de yine toplantılardan çıkan önerilerin bir sonucu. Fakat Mersin mitingindeki ceket çıkarma hamlesiyse Kılıçdaroğlu’nun anlık kararı.

Son dönemde karşımıza çıkan farklı renklerdeki afişler ve farklı yazı fontları bile bu toplantılarda kararlaştırılıyor. Öncelikli hedeflerden biri, daha genç ve döneme uygun görüntü sergilemek. Her ekibin uzmanlık alanları kendi aralarında farklı başlıklara ayrılıyor.

Ekipler nasıl çalışıyor?

Strateji grubu kararları alıp bunu ete kemiğe büründürmek üzere yaratıcı ekibe yönlendiriyor. Yaratıcı ekipse bunları seçmene belirlenen farklı yöntemlerle iletiyor.

Seçmenin yeni söylemlere verdiği tepkiler de yakından takip ediliyor. CHP yönetimi bu noktada bir hizmet alarak araştırma şirketlerine gidiyor. Odak grup çalışmalarına da büyük önem veriliyor. Farklı siyasi görüşlerden oluşan gruplara odaklanılarak, hangi mesajlara hangi tepkilerin verildiği gözlemleniyor.

‘CHP’ye daha önce oy vermemiş kitleler hedefte’

Ekipten bir isim, “Kılıçdaroğlu’nun geçmişte de bugüne benzer söylemler geliştirdiğini, ancak ön plana çıkamadığını görüyoruz” diyerek, son dönem çalışmalarının amacına ulaşmaya başladığını anlatıyor. Pandemi döneminde Kılıçdaroğlu’nun yoğun bir saha çalışması yürüttüğünü hatırlatıyor. Bu dönemdeki strateji ise CHP’nin daha az oy aldığı illerde CHP’ye daha önce oy vermemiş kitlelerin seçilmesi oluyor.

Kılıçdaroğlu sahaya çıkmadan önce CHP içinde oluşturulan ve farklı isimlerin yer aldığı ‘ekonomi masası’, ‘esnaf masası’ gibi farklı çalışma grupları, hedefteki yerlere önceden gidiyor. Ardından ‘saha koordinasyon birimi’ adı verilen, altı ile 12 kişiden oluşan birimler, ziyaret edilecek yere gidiyor ve en az bir hafta o şehirde konaklayarak çalışma yürütüyor. Ankara’ya dönen bu birimler, kanaat önderlerinin ve muhtarların listeleriyle bir kez daha hedef kente giderek toplantılara başlıyor. Son aşamada ise Kılıçdaroğlu ve ana ekip şehre giderek sahaya çıkıyor.

Yakın markaj

Öte yandan CHP’lilerin toplantılara katılmaması için özel bir çaba harcanıyor. Kılıçdaroğlu’nun ziyareti öncesi ekibin koordinatörü ve önemli isimler, illere giderek hem hedef kitle hem de CHP’liler ile görüşmeler düzenliyor. Partililere neden toplantılara alınmayacakları anlatılırken, davetlilere katılmaları için yakın markaj uygulanıyor. Toplantılar sabah kahvaltısı, sivil toplum kuruluşları görüşmesi, esnaf buluşmaları ve hedef kitle buluşmaları sıralamasıyla ilerliyor. Kılıçdaroğlu bu görüşmeler için saat 06:00’da güne başlıyor ve evine gece yarısı dönüyor.

Tüm bu görüşmelerin ardından Kılıçdaroğlu yakın markajını sürdürüyor. Toplantılara katılanlar arasından rastgele seçilen en az 10 kişiyi doğrudan telefon ile arayarak hem görüşlerini alıyor hem de doğrudan ilişki kuruyor.

CHP’nin tüm bu çalışmalara seçim sürecinden önce başlamasının da özel bir nedeni bulunuyor. Seçim sürecinde önyargı ve kendi kabuğuna çekilme durumu oluşacağı endişesi ile parti yönetimi, seçim sürecine girilmeden farklı partilerden seçmenlere ulaşmayı hedefliyor.

Ekibin önemli isimlerinden biri “Biz artık doğrudan bize oy vermeyenlere yöneliyoruz. Partililer ile toplantılar yapıyoruz, ancak sahada ağırlığı bize oy vermemiş olanlara veriyoruz” diyor. Bu çalışmalar ile bütünün sağlandığını ve CHP’nin oylarındaki yükselişin bu çalışmanın bir eseri olduğunu belirtiyor.