CHP’nin Mersin mitingi: ‘Amaç hasıl oldu’

ALTAN SANCAR

CHP, “Milletin sesi” sloganıyla seçim çalışmalarını başlattığı miting programının ilk durağı Mersin geride kaldı.

Fotoğraf: AA

Mitinge katılanların ve meydanının çevresindeki esnafın gündeminde ekonomik kriz vardı. Emekliler maaşları ile geçinememekten dert yanıyor. CHP yönetimindeyse katılım nedeniyle yüzler gülüyor.

Mersin’e girdiğimiz anda bizleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gülümseyen bir fotoğrafı ve hemen altında “Milletin sesi” sloganı ile miting daveti karşılıyor.

Şehirdeki otellerin büyük bölümünde tam doluluğa ulaşılmış; güvenlik önlemlerininse arttırıldığı gözle görülüyor. Mersin Millet Bahçesi’ne çıkan her sokakta arama noktaları kurulu.

Miting alanının yakınında bakkal işleten Engin Akşin, edebiyat mezunu olduğunu ve formasyon aldığını anlatıyor. Bir yıl ücretli öğretmenlik yaptıktan sonra geçinemediğini ve bu nedenle bakkal açtığını söylüyor.

Fotoğraflar: Diken

Akşin, Kılıçdaroğlu’nun TÜİK ziyaretini anımsatarak “TÜİK enflasyon yüzde 20 diyor, ama bizim enflasyonumuz yüzde 80’lerde. 3 liraya sattığım makarna artık 6 lira. Kahve 3 liraya gidiyor. Kahve lüks denir içilmez, ama makarna bir ihtiyaç” diyor.

Veresiye taleplerinin ve borçlarının giderek arttığını, 20 bin liralık alacak karşısında 60 bin liralık borcu olduğunu anlatıyor. Veresiye sattığı ürünün yerine yeni ürün almak istediğinde fiyat artışı ile karşılaştığını ve artık ayakta duramadığını belirtiyor.

Miting için köfte satmaya gelen bir seyyar satıcı ise “AKP’lilerin mitinginde bedava dağıtılıyor, en azından burada satış yapabiliyoruz” diyor. Dükkanlarının da olduğunu, ancak zamlar ile birlikte müşteri kaybettiklerini ve kapatmayı düşündüklerini sözlerine ekliyor.

Bu sırada miting alanına gelenlerin sayısı da artıyor. Alana çakmak ve bozuk para sokmak yasak, mitinge gelenler girişteki kutulara çakmaklarını atarken, bozuk paralar simide yatırılıyor. Alanın girişinde noktalar kuran CHP Gençlik Kolları, maske ve su dağıtıyor.

CHP’li yöneticiler ise birazdan başlayacak miting öncesi alanda tur atarak hazırlıkları kontrol ediyor. Bu sırada CHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Yüksel Taşkın, talep ettikleri alanın verilmemesini eleştiriyor. Miting yapmak istedikleri ve kabul edilmeyen alanın daha büyük olduğunu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kısa süre önce orada etkinlik düzenlediğini hatırlatıyor.

Kendisine gelen bilgileri aktarırken dikkatli bir dil kullanarak, “AKP il yönetimi Erdoğan’ın sönük geçen mitingi sonrası bu alanın bizim tarafımızdan doldurulması kendileri için olumsuz etki yaratacaktı. Duyduğumuza göre bundan dolayı verilmedi” diyor. Ancak ekliyor: “Söyleyecek sözü olan ortamını yaratır.”

Mitingin başlamasına bir saat kala alanın büyük bölümü doluyor. Bu sırada ısrarlara rağmen kullanıma açılmayan Mersin Millet Bahçesi’nin duvarında oturanlara doğru ilerliyoruz.

Emekliler kendi aralarında ülkenin hali üzerine sohbet ediyor. Bu sırada bir emekli, “Süleyman Demirel zamanında çok sürüldüm, emekli olunca susmaya karar verdim. Ama artık geçinemiyorum, gel de sus” diyor. Üniversite mezunu olmasına rağmen aldığı 2 bin 750 lira emekli maaşı ile geçinemediğini, ayakta durmakta zorlandığını aktarıyor.

CHP’nin gündeme getirdiği 128 milyar dolarlık ‘kayıp rezervi’ hatırlatan bir diğer emekli ise “AKP’lilere dağıttılar, biz de üç kuruş emekli maaşı ile geçinmeye çalışıyoruz” diyor.

Bu sırada cumhurbaşkanı adaylarının kim olduğunu soruyoruz. Ağırlık Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının kendilerini memnun edeceğini aktarıyor. Bir diğer emekli ise “Meral Hanım başbakan olmak istediğini söyledi, bizim başkanımıza da cumhurbaşkanı olmak yakışır” diyor.

Emeklilerin sohbetinden ayrılıp biraz ilerleyince, mitinge oğlu ile birlikte gelen bir baba ile karşılaşıyoruz. Yaklaşıp “Neden buradasınız” diye sorunca “Oğlum için, milletim için buradayım” diyor. Ellerini cebine atıyor ve boş ceplerini dışarı çıkarıp “Oğlumu birazdan Giresun’a üniversiteye göndereceğim. Ne onun cebinde ne benim cebimde para var, umut için geldik” diye bağırıyor.

Alanda HDP’liler de bulunuyor. Bir genç, “Ben HDP’liyim ve bugün buraya geldim. Artık sorunların çözülmesi için birlikte hareket etmeliyiz” diyor.

Saatler ilerleyip de mitingin başlama saati geldiğinde alanın girişindeki arama noktasında büyük bir yığılma oluşuyor. Bunun üzerine emniyet görevlilerinin ricası ile sahneden bir anons yapılıyor: “Alana girenler sosyal mesafeye dikkat ederek biraz daha yakınlaşsın, alana giremeyenler var.”

Bu sırada alanın yaklaşık 37 bin kişilik olduğunu, gelenlerin büyük bölümünün adı bile olmayan bu meydana sığmadığını öğreniyoruz. Öyle ki CHP’liler bugünden sonra bu alanın adının ‘Umut Meydanı’ olarak değiştirilebileceğini söylüyor.

Az sonra sahneye ilk olarak yurttaşlar çıkıyor. Geçinemediklerini dile getiren çiftçiler, esnaflar, emekliler… Üniversite mezunu genç bir işsizin sözleri ve gözyaşlarını tutamayarak söylediği “Ben de sabahları erkenden uyanıp işe gitmek istiyorum” sözleri duyuluyor.

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu, kitlenin “Tayyip istifa” sloganları eşliğinde kürsüye geliyor. Kılıçdaroğlu ise seçime vurgu yaparak, “Sandıkta göndereceğiz” diyor.

Yaklaşık 40 dakika süren konuşmasının ardından büyük bir alkış ile sahneden iniyor.

Sahnenin arkasında ise yüzler gülüyor. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, partisinin genel başkan yardımcısı Veli Ağbaba’ya sarılıyor. Ağbaba, “Amaç hâsıl oldu, seçimden kaçamayacaklar. 2022 yılının bahar ayında sandığa gideceğiz” diyor. CHP’nin mitinglerine devam edeceğini söylüyor ve bir sonraki adres için “Daha batıda bir il olacak” ipucunu veriyor.

Tuncay Özkan ise “Geliyor gelmekte olan” diyor.

Bu sırada CHP Sözcüsü Faik Öztrak kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen yurttaşların arasından konuşuyor, “Güçlü bir mesaj verdik, yönetenler seçime gitmekten başka bir çarelerinin olmadığını gördüler” diyor.